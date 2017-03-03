Новая форма судопроизводства по уголовным делам появится в Бердске. По всей стране с 2018 года планируется введение института присяжных в районных и городских судах. Сейчас он действует в региональных храмах Фемиды и Верховном суде России.

Предполагается, что в коллегию присяжных в городских судах войдет не 12, а 6 человек. Но пока бердский орган правосудия не готов к таким новшествам. Нужно приспособить для работы заседателей и здание суда, и специалистов, а для этого нужно дополнительное финансирование. По словам председателя Павла Яковинова, это предстоит сделать за нынешний год. Возможно, бердчане смогут сесть на скамью присяжных во второй половине 2018 года.

— Это вызывает затруднения в плане организации, поскольку не все суды изначально к этому готовы. Необходимо создать определенные условия, комфортные и для присяжных заседателей, и для других участников процесса. В настоящее время ведется эта работа, надеемся, что будем готовы к работе с присяжными уже в следующем году, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Павел Валерьевич.

Председатель бердского горсуда отметил, что подсудимый может рассчитывать на участие присяжных далеко не во всех категориях дел.

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