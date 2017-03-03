USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
В Новосибирской области продолжает работу мобильный пункт медицинской профилактики ВИЧ-инфекции, в 2017 году запланировано 52 выезда мобильного пункта. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Ярослав Фролов на пресс-конференции, приуроченной ко Всесибирскому дню профилактики ВИЧ-инфекции, состоявшейся 1 марта.
В феврале 2017 года на базе мобильного пункта, работавшего на четырех площадках города, было проведено экспресс-тестирование 186 человек. Из них положительный результат выявлен у десяти человек, сообщил замминистра.
В марте новосибирцы смогут сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ на шести площадках города, где любой желающий сможет сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ, а также получить консультацию специалистов.
Ниже представлен список площадок, на которых будет работать мобильный пункт: — 3 марта – станция метро пл. Маркса (выход к ТЦ «Гранит»), 15:00-19:00, — 8 марта – площадь Гарина Михайловского, 15:00-19:00, — 17 марта – площадка перед ТЦ «Голден парк», 15:00-19:00, — 23 марта – площадка перед зданием администрации Первомайского района, 15:00-19:00, — 25 марта – площадь Ленина (со стороны ул. Депутатской), 11.00-17.00. — 31 марта – площадка перед ТЦ «Маяк» (Советский район), 15:00-19:00.
Основная цель тестирования – повышение уровня информированности населения о ВИЧ-инфекции, а также сокращение позднего выявления заболевания. Экспресс-тестирование полностью бесплатно и занимает около пятнадцати минут, после этой процедуры пациенту сообщают результат теста.
спрвка
В Новосибирской области действует утвержденная Правительством региона Государственная программа «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы» одна из задача которой – профилактика ВИЧ-инфекции. В рамках мер по профилактике и выявлению ВИЧ-инфицированных на территории Новосибирской области используются передвижные мобильные пункты медицинской профилактики, проводятся лекции для школьников, социальные акции. В 2016 году мобильный пункт профилактики ВИЧ-инфекции совершил 48 выездов. В экспресс-тестировании приняли участие 2387 человек, выявлено с положительным результатом 98 человек.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [10:20]
[12:15] Персонаж расследования ФБК открестился от премьера Медведева
[12:00] Украл 355 млн рублей у дольщиков директор строительной фирмы в Новосибирске
[11:50] Оценят профпригодность специалистов ЖКХ Бердска
[12:15] Персонаж расследования ФБК открестился от премьера Медведева
[12:00] Украл 355 млн рублей у дольщиков директор строительной фирмы в Новосибирске
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -6 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -7 C°, ветер: 3.6 м.с.
Облачно, ветер: южный