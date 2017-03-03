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Провериться на ВИЧ-инфекцию можно прямо на улице в Новосибирске

В Новосибирской области продолжает работу мобильный пункт медицинской профилактики ВИЧ-инфекции, в 2017 году запланировано 52 выезда мобильного пункта. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Ярослав Фролов на пресс-конференции, приуроченной ко Всесибирскому дню профилактики ВИЧ-инфекции, состоявшейся 1 марта.

В феврале 2017 года на базе мобильного пункта, работавшего на четырех площадках города, было проведено экспресс-тестирование 186 человек. Из них положительный результат выявлен у десяти человек, сообщил замминистра.

В марте новосибирцы смогут сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ на шести площадках города, где любой желающий сможет сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ, а также получить консультацию специалистов.

Ниже представлен список площадок, на которых будет работать мобильный пункт: — 3 марта – станция метро пл. Маркса (выход к ТЦ «Гранит»), 15:00-19:00, — 8 марта – площадь Гарина Михайловского, 15:00-19:00, — 17 марта – площадка перед ТЦ «Голден парк», 15:00-19:00, — 23 марта – площадка перед зданием администрации Первомайского района, 15:00-19:00, — 25 марта – площадь Ленина (со стороны ул. Депутатской), 11.00-17.00. — 31 марта – площадка перед ТЦ «Маяк» (Советский район), 15:00-19:00.

Основная цель тестирования – повышение уровня информированности населения о ВИЧ-инфекции, а также сокращение позднего выявления заболевания. Экспресс-тестирование полностью бесплатно и занимает около пятнадцати минут, после этой процедуры пациенту сообщают результат теста.

спрвка

В Новосибирской области действует утвержденная Правительством региона Государственная программа «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы» одна из задача которой – профилактика ВИЧ-инфекции. В рамках мер по профилактике и выявлению ВИЧ-инфицированных на территории Новосибирской области используются передвижные мобильные пункты медицинской профилактики, проводятся лекции для школьников, социальные акции. В 2016 году мобильный пункт профилактики ВИЧ-инфекции совершил 48 выездов. В экспресс-тестировании приняли участие 2387 человек, выявлено с положительным результатом 98 человек.

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Провериться на ВИЧ-инфекцию можно прямо на улице в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [10:20]

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