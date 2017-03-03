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Честь умной Сибири будут отстаивать интеллектуалы Бердска

XVI открытое первенство Сибири по интеллектуальным играм пройдет в Новосибирской области с 9 по 12 марта при поддержке министерства региональной политики. В первенстве планируется участие около 650 человек из 16 субъектов РФ, а также из Республики Армения, сообщили в пятницу, 3 марта, в пресс-службе регионального правительства.

Новосибирскую область представят команды из Мошкова, Кольцова, Новосибирска, Оби, Куйбышева и Бердска. Всего в соревнованиях примут участие более 90 команд, разделенных на две группы – школьную и студенческую.

В программу первенства включены турниры по «Что? Где? Когда?», «Брейн — рингу», «Хамсе». Также у знатоков есть возможность проявить свой индивидуальный уровень знаний в состязании «Интеллектуальное многоборье» и спортивной «Своей игре».

Открытое первенство Сибири проводится с 2002 года и является одним из самых масштабных среди молодежных интеллектуальных турниров.

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Честь умной Сибири будут отстаивать интеллектуалы Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [10:10]

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