USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
XVI открытое первенство Сибири по интеллектуальным играм пройдет в Новосибирской области с 9 по 12 марта при поддержке министерства региональной политики. В первенстве планируется участие около 650 человек из 16 субъектов РФ, а также из Республики Армения, сообщили в пятницу, 3 марта, в пресс-службе регионального правительства.
Новосибирскую область представят команды из Мошкова, Кольцова, Новосибирска, Оби, Куйбышева и Бердска. Всего в соревнованиях примут участие более 90 команд, разделенных на две группы – школьную и студенческую.
В программу первенства включены турниры по «Что? Где? Когда?», «Брейн — рингу», «Хамсе». Также у знатоков есть возможность проявить свой индивидуальный уровень знаний в состязании «Интеллектуальное многоборье» и спортивной «Своей игре».
Открытое первенство Сибири проводится с 2002 года и является одним из самых масштабных среди молодежных интеллектуальных турниров.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [10:10]
[12:15] Персонаж расследования ФБК открестился от премьера Медведева
[12:00] Украл 355 млн рублей у дольщиков директор строительной фирмы в Новосибирске
[11:50] Оценят профпригодность специалистов ЖКХ Бердска
[12:15] Персонаж расследования ФБК открестился от премьера Медведева
[12:00] Украл 355 млн рублей у дольщиков директор строительной фирмы в Новосибирске
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -6 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -7 C°, ветер: 3.6 м.с.
Облачно, ветер: южный