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Погибли двое 30-летних новосибирцев на ночном пожаре в высотке

В Новосибирске проводится проверка по факту гибели при пожаре в многоквартирном жилом доме двух человек, сообщила сегодня, 3 марта, старший помощник руководителя областного управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 2 марта около 23 часов в квартире одного из многоквартирных жилых домов микрорайона Горского произошел пожар. С верхних этажей здания по автолестницам и трехколенным лестницам, с применением спасустройств, было эвакуировано 52 человека, из них 12 человек спасено.

При тушении огня на лестничной площадке 4 этажа обнаружены тела 30-летних мужчины и женщины. Еще одна 22-летняя пострадавшая с отравлением продуктами горения госпитализирована в медицинское учреждение, рассказала Кулешова.

По данному факту следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в 23:16 (через 25 минут после вызова) пожар был локализован, а в 00:29 уже 3 марта — полностью ликвидирован. На тушении было задействовано 10 единиц техники и 27 человек личного состава.

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Погибли двое 30-летних новосибирцев на ночном пожаре в высотке

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [09:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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