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В крышевании торговцев оружием подозревают главу СК Кузбасса

СМИ сообщают, что уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении исполняющего обязанности руководителя СУ СК РФ по Кемеровской области Павла Муллина. Предварительно известно, что Муллин препятствовал расследованию дела о незаконном обороте оружия. Источники утверждают, что главный следователь Кузбасса, который пришел к этой должности совсем недавно, продолжает исполнять свои рабочие обязанности, обвинение ему пока не предъявлено.

Накануне ряд российских СМИ сообщил, что и. о. руководителя Следственного комитета Кемеровской области подозревают в превышении должностных полномочий. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ. Предположительно, Павел Муллин замешан в крышевании незаконного оборота оружия.

Утверждается, что уголовное дело в отношении следователя было возбуждено еще в конце февраля, но официальное обвинение ему до сих пор не предъявлено. Муллин продолжает исполнять обязанности и. о. руководителя регионального СК и от должности не отстранен. Более того, официальной информации о случившемся нет ни на сайте Следственного комитета России, ни на портале регионального СК.

Вместе с тем, СМИ сообщают некоторые подробности дела. Известно, что оперативники ГУВД по Кемеровской области обнаружили в Ижморском районе тайный склад оружия. В то время, когда полицейские работали на месте, им позвонил Муллин. Главный следователь Кузбасса якобы распорядился не изымать найденное оружие, не отправлять его на экспертизы, а оставить все как есть. Самих оперативников Муллин попросил удалиться с территории. О причинах такого приказа не сообщается.

Журналисты выяснили, что телефонный разговор Муллина с полицейскими был записан сотрудниками ФСБ. Позже запись попала в СК, в связи с чем и было возбуждено уголовное дело. Сообщается, что им занимаются следователи из Новосибирска, находящиеся в прямом подчинении у главного комитета.

Добавим, что Павел Муллин руководил СК относительно недолго. В ноябре прошлого года он сменил на посту Сергея Калинкина, передает «Хакасия.Информ». Прежнего главу Следственного комитета Кемеровской области арестовали по делу о вымогательстве. Его задержали, как сообщала официальный представитель СКР Светлана Петренко, вместе с двумя заместителями губернатора Амана Тулеева еще в ноябре прошлого года. Они обвиняются в вымогательстве в особо крупных размерах (около 1 млрд рублей).

Следователи имеют основания полагать, что данные лица по предварительному сговору вымогали у владельца контрольного пакета акций компании «АО «Разрез «Инской» тот самый пакет — около 51% акций компании.

Отмечается, что рыночная стоимость этих акций составляет около миллиарда рублей, что позволяет квалифицировать данное преступление как вымогательство в особо крупном размере.

Кроме указанных лиц, в соучастии подозреваются замруководителя СК по особо важным делам Сергей Крюков, старший следователь этого же отдела Артемий Шевелев. От администрации области в преступлении могла участвовать начальник департамента административных органов администрации Кемеровской области Елена Троицкая.

Кроме того, подозреваются учредитель ООО «ПТК «Уголь» Александр Щукин и некоторые иные (пока неустановленные) лица.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [09:45]

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