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Как рассказала на сессии горсовета 2 марта депутат и директор школы №2 Евгения Перфилова, на днях в области давали оценку системам образования различных муниципалитетов. Бердск занял третье место.
— Один из критериев, который тянет нас вниз, мы по нему ниже 22 места, — это учет учащихся в ПДН. Он резко увеличился. И я вам скажу, по какой причине. Ситуация следующая. Допустим, учащиеся просто подрались на территории школы. Один из них получил повреждения, была вызвана скорая помощь, ребенок обязательно был увезен на осмотр врача в приемный покой. Вызывается инспектор, составляются какие-либо документы, акты. В результате конечным итогом становится постановка на учет. Тогда у меня вопрос: мы это делаем ради цифр? Или все-таки давайте проводить профилактическую работу, а не сразу ставить ребенка на учет в ПДН. Не для того, чтобы ухудшать показатели Бердска — ради бога, пусть они будут такими, какие они есть. Но мы забываем о профилактической работе, — высказалась Евгения Юрьевна.
Депутат подчеркнула, что ни в коем случае не умаляет проступок школьника. Но призывает сначала проводить беседу с ним и с его родителями, а только потом ставить на учет в «детскую комнату».
— Ребенок на всю оставшуюся жизнь получает определенное клеймо. И получается следующая ситуация: захотел ребенок поступить в военное училище, а у него — … Да, я понимаю, он совершил правонарушение, он подрался, он не прав. Но все-таки давайте уделим внимание профилактической работе, — добавила Перфилова. — Это не только мое мнение, но и руководителей других образовательных учреждений.
Коллегу поддержали и другие депутаты:
— Это же все-таки дети. Все мы в школе дрались.
Замначальника ОМВД по Бердску Сергей Волгин ответил, что профилактическая работа возможна только с детьми, которые уже стоят на учете. Только тогда инспекторы имеют право приходить к таким школьникам домой, проверять его поведение на массовых мероприятиях и так далее. В противном случае родители могут пожаловаться на сотрудника МВД в прокуратуру.
— Постановка на профилактический учет — это не клеймо. Что мешает профилактическую работу проводить заранее? Или мы, получается, бьем по хвостам? Мы проводим работу с теми, кто уже совершил правонарушение, — подчеркнул Волгин.
Сергей Владимирович, в свою очередь, призвал педагогов работать на предотвращение правонарушений со стороны школьников и подростков.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [09:35]
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