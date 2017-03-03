В правительстве прокомментировали опубликованное Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального расследование о «резиденциях» премьер-министра Дмитрия Медведева. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова заявила, что материал носит ярко выраженный предвыборный характер, передает РБК.

«Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно», — отметила Тимакова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», четверг, 2 марта, ФБК опубликовал расследование, в котором говорится, что глава правительства Дмитрий Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом».

Такой вывод авторы расследования делают на основе данных из Росреестра, выписок из различных реестров юридических лиц, а также публикаций в СМИ и записях в социальных сетях. При этом представители ФБК утверждают, что настоящего владельца активов «почти невозможно отследить, поскольку, будучи записанными на благотворительные фонды, они не принадлежат никому».

В частности, среди таких объектов ФБК называет недвижимость в поселке Знаменское неподалеку от Рублево-Успенского шоссе, усадьбу в Курской области, винодельню в итальянской Тоскане и ряд других объектов.

Управляют имуществом Медведева его друзья, однокурсники и доверенные лица, утверждается в расследовании.

​В расследовании со ссылкой на выписку из Росреестра, отмечается, что миллиардер Алишер Усманов передал дом и участок в 4,3 га земли (ФБК оценивает недвижимость в 5 млрд руб.) Фонду поддержки социально значимых государственных проектов. Представитель подконтрольной Усманову компании «Металлоинвест» воздержался от комментариев.

Новости smi2.ru