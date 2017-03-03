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Подделывала медсправки учителям медсестра в Новосибирской области

Участковая медицинская сестра больницы осуждена за подделку документов, сообщили 2 марта в прокуратуре Новосибирской области. Колыванский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Юлии Лаптевой.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).

Установлено, что в сентябре 2015 года к участковой медицинской сестре ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» Лаптевой обратились 3 гражданина, являющиеся сотрудниками общеобразовательного учреждения с просьбой внести в личные медицинские книжки сведения о прохождении ими медицинского осмотра и сдачи санитарного минимума.

— Лаптева согласилась и путем проставления штампов и печатей врачей, а также соответствующих рукописных записей от имени врачей внесла в медицинские книжки работников образовательной организации заведомо ложные сведения о прохождении ими медицинского осмотра и сдачи санитарного минимума, то есть подделала официальный документ, предоставляющий право осуществлять трудовую деятельность и освобождающий от обязанности прохождения периодического медицинского осмотра, — рассказали в облпрокуратуре.

Медицинские книжки гражданам Лаптева передала за вознаграждение. Вину в совершенном преступлении она признала в полном объеме.

По результатам рассмотрения уголовного дела Лаптевой назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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Подделывала медсправки учителям медсестра в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [09:10]

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