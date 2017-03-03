Общественный активист Джон Эдвардс добровольно лег в могилу, выкопанную в саду церкви Уиллоуфельд в Белфасте, сообщает Belfast Live.

Перед захоронением мужчина оборудовал себе просторный гроб с вентиляцией и Wi-Fi. Из него 60-летний пенсионер собирается вести онлайн-трансляцию в социальной сети Facebook.

Как утверждает сам Эдвардс, за три дня он постарается наставить на «путь истинный» людей, склонных к суициду и страдающих наркотической зависимостью, передает РИА Новости.

«Я хочу говорить с ними из могилы, пока они сами не угодили в нее. Я хочу показать им, что надежда есть», — рассказал пенсионер журналистам.

Настоятель церкви Уиллоуфельд высоко оценил поступок Эдвардса и попросил прихожан молиться за мужчину, пока тот будет общаться с пользователями Facebook.

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