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Общественный активист Джон Эдвардс добровольно лег в могилу, выкопанную в саду церкви Уиллоуфельд в Белфасте, сообщает Belfast Live.
Перед захоронением мужчина оборудовал себе просторный гроб с вентиляцией и Wi-Fi. Из него 60-летний пенсионер собирается вести онлайн-трансляцию в социальной сети Facebook.
Как утверждает сам Эдвардс, за три дня он постарается наставить на «путь истинный» людей, склонных к суициду и страдающих наркотической зависимостью, передает РИА Новости.
«Я хочу говорить с ними из могилы, пока они сами не угодили в нее. Я хочу показать им, что надежда есть», — рассказал пенсионер журналистам.
Настоятель церкви Уиллоуфельд высоко оценил поступок Эдвардса и попросил прихожан молиться за мужчину, пока тот будет общаться с пользователями Facebook.
Видео youtube.com
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Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [09:00]
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