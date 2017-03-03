Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального опубликовал свое самое масштабное расследование. Главным героем разоблачительной публикации стал ближайший соратник президента страны, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В материале «Он вам не Димон» речь идет об элитной недвижимости, земельных участках, яхтах, агрокомплексах и винодельнях, которые нашлись у высокопоставленного политика.

Расследование ФБК вылилось в почти 50-минутный фильм о богатствах Медведева, нажитых, как утверждают в фонде, на «пожертвования» олигархов и кредиты госбанков. Видео опубликовано на канале Навального на YouTube. Текстовая версия размещена на русском и английском языках.

Как отмечает Навальный в своем блоге, сотрудники фонда раскрыли изощренную разветвленную коррупционную схему, при помощи которой Медведев обогащается. Авторы расследования выяснили, что существует сеть благотворительных и некоммерческих фондов, организованных доверенными лицами и родственниками Медведева, «пожертвования» на них поступают от олигархов и из государственных банков, а получателями помощи выступают Медведев и его семья. На эти средства якобы приобретается недвижимость и другая собственность, причем не только в России, но и за рубежом.

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ФБК напоминает, что по такой схеме Медведев владеет дачей в Плесе, расследование о которой фонд опубликовал еще в сентябре прошлого года. Тогда сообщалось, что объект охраняется ФСО и над ним есть бесполетная зона.

Всего, по данным ФБК, в фонды Медведева было переведено как минимум 70 миллиардов рублей деньгами и имуществом, и на эти средства, в частности, были построены и содержатся поместье и агрокомплекс премьера в Мансурово, горная резиденция Псехако в Сочи, виноградники в Анапе и Тоскане (Италия), усадьба Миловка в Плесе Ивановской области.

Видео youtube.com

По утверждению ФБК, один из объектов, находящихся в распоряжении Медведева, — это резиденция на Рублевке стоимостью около пяти миллиардов рублей. Формально недвижимость принадлежит Фонду поддержки социально-значимых государственных проектов («Соцгоспроект»). Резиденцию (и землю, и особняк) фонду подарил один из самых богатых людей России бизнесмен Алишер Усманов с состоянием в 12,5 миллиарда долларов, выяснили в ФБК.

Антикоррупционный фонд называет такое пожертвование Усманова взяткой, сообщая, что о том, что миллиардер подарил резиденцию, свидетельствует выписка из Росреестра.

Председатель наблюдательного совета фонда «Соцгоспроект» — однокурсник Медведева, вице-президент «Газпромбанка» Илья Елисеев, возглавляющий фонд «Дар», в собственности которого находилась усадьба Миловка в Плесе.

При этом фонд «Градислава», которому Миловка была пожертвована, учредил Леонид Рубцов, пишет ФБК, отмечая, что он оказался еще и директором в фирме «Грин Ярд», которая принадлежит «Соцгоспроекту». А директор фонда «Соцгоспроект» — еще один однокурсник Медведева, Алексей Четвертков. Учредитель же «Соцгоспроекта» — Виталий Головачев, который возглавляет управляющую компанию фонда «Дар».

Роскошная усадьба, находящаяся в собственности фонда, включает в себя огромный дом площадью 3000 кв. м, гостевой дом площадью 750 кв. м, баню и другие постройки. Все это находится на 4,3 га в поселке Знаменское Одинцовского района.

Кроме того, как пишет ФБК, у Медведева есть ряд владений в Курской области. Речь идет об усадьбе в деревне Мансурово, откуда родом дед и отец премьера, площадью около 240 тысяч кв. м. В поместье входят главный дом, гостевой дом, две вертолетные площадки, декоративный пруд и спортивный корт. Фонд борьбы с коррупцией также опубликовал вид с высоты птичьего полета на роскошную резиденцию, расположенную фактически в чистом поле.

Резиденция оформлена в собственность агрокомплекса «Мансурово». Председатель совета директоров этой фирмы — однокурсник Медведева Илья Елисеев.

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Агрокомплекс «Мансурово» представляет собой огромное предприятие, занимающее 27 тысяч га, имеет 3170 голов крупного рогатого скота, свинокомплекс на 55 тысяч свиней и конезавод. Директором предприятия оказалась Наталья Харитонова — выпускница юрфака ЛГУ, ученица Елисеева. Один из членов совета директоров — Андрей Медведев, который якобы является двоюродным братом российского премьера.

Андрей Медведев — директор и владелец небольшой доли в фирме «Сейм-Агро» (выращивает помидоры, огурцы и розы). Основной учредитель этой компании — ЗАО «Курскпротеплица», во главе совета директоров которой — все тот же однокурсник Медведева Илья Елисеев. А единственный собственник «Курспромтеплицы» — фонд «Соцгоспроект», которому Усманов подарил рублевскую резиденцию.

По данным ФБК, фонд «Соцгоспроект» владеет долей в компании «Скалистый берег», которой принадлежат виноградники в Анапе. Совет директоров «Скалистого берега» возглавляет Елисеев. Одним из директоров этой компании был Андрей Жменя, впоследствии ставший директором фонда «Градислава», на который записана усадьба «Миловка» в Плесе.

Нынешний руководитель «Скалистого берега» — Андрей Скок, один из ключевых управляющих активами министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, а Медведев и Ткачев вместе лоббируют преференции для винного бизнеса, где у них обоих есть интерес, отмечают в ФБК.

При этом самая крупная доля в курских владениях и анапских виноградниках принадлежит ЗАО «Компания Техинпро». Директор этой фирмы — Владимир Дьяченко, имя которого упоминалось во взломанной в 2014 году электронной почте Медведева, говорится в опубликованных документах. Там же сказано, что на имя Дьяченко и на адрес ЗАО «Компания Техинпро» Медведев заказывал личные вещи через интернет. Причем понять, что почта принадлежит именно премьеру, сотрудникам ФБК удалось по сопоставлению списка покупок, сохранившегося в почте, и кроссовок с рубашками, которые появлялись на Медведеве.

Кроме того, Дьяченко возглавляет ЗАО «ПромТехИнвест», которая осуществляет управление усадьбой на Рублевке, подаренной связанному с Медведевым фонду.

Четвертый фонд, якобы связанный с Медведевым (помимо «Дара», «Градиславы» и «Соцгоспроекта»), — Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта. Его наблюдательный совет возглавляет однокурсник премьера Илья Елисеев. Номинально фондом владеет через «Управляющую компанию Меритаж» Виталий Головачев, сотрудник фонда «Дар», в собственность которого оформлен фонд «Соцгоспроект».

В 2014 году фонду был пожертвован «Дом приемов официальных гостей «Псехако» — роскошная зимняя резиденция в горах. Псехако — горный хребет в окрестностях Красной поляны. Судя по фотографиям из Instagram, Медведев бывает там регулярно. А судя по данным из почты, на которые ссылается ФБК, премьер лично раздает указания по управлению, найму персонала и закупкам для этого объекта.

Также в ФБК раскрыли еще один коррупционный эпизод, связанный с премьером. В 2011 году, когда Медведев еще был главой государства, Управление делами президента продало участок земли в 20 га около деревни Маслово на Рублево-Успенском шоссе компании «Гарант Клуб» за бесценок — в 200 раз дешевле рыночной стоимости. На территории земельного участка находится огромный дом, нечто похожее на спорткомплекс, хозпостройки и вертолетная площадка.

«Гарант Клуб» — дочерняя компания Финансово-консультационной фирмы фонда «Дар», той самой «ФинКонсалтингК» (ФКК), которая предоставила агрокомплексу «Мансурово» ипотечный залог на землю под усадьбой.

Раньше ФКК полностью принадлежала фонду «Дар», а затем была переоформлена в собственность Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта (которому пожертвовали зимнюю резиденцию в Псехако). Директором и учредителем «Гарант Клуба» на момент сделки оказался очередной однокурсник Медведева Алексей Долгушевский, говорится на сайте Навального.

Кроме того, ФБК утверждает, что раскрыл две преступные схемы получения ценных активов в Краснодарском крае. Якобы связанные с Медведевым люди завладели участком земли в Утрише и пансионатом в Ольгинке, а фальшивую конкуренцию на конкурсах в обоих случаях обеспечивали фирмы, подконтрольные директору «Соцгоспроекта» Алексею Четверткову.

В 2009 году фирма «Цертум-Инвест», учрежденная учеником однокурсника Медведева, Филиппом Полянским, приобрела роскошный особняк графа Кушелева-Безбородко XVIII века в центре Санкт-Петербурга. Затем владельцем здания стал фонд «Дар» (владевший усадьбой «Миловка» в Плесе). Полянский возглавлял фонд «Дар» несколько лет. В настоящее время особняк превратился в элитный дом на 29 квартир с бассейнами, закрытыми спа-комплексами, гаражами, охранниками, лифтами для автомобиля.

Шесть из этих квартир общей стоимостью миллиард рублей находятся в собственности фонда «Дар». 23 оказались в собственности «Цертум-Инвеста». Коммерческое помещение на первом этаже особняка занимает компания ФКК, находящаяся в собственности Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта и давшая агрокомплексу «Мансурово» землю в ипотеку.

Также в ФБК выяснили, что кипрский офшор Furcina Limited, принадлежащий однокурснику Медведева Илье Елисееву, владеет двумя морскими яхтами общей стоимостью 16 млн долларов. Сотрудники антикоррупционного фонда нашли фотографии, на которых дорогие лодки пришвартованы возле усадьбы Миловка в Плесе, которую Медведев использует в качестве своей резиденции. Обе яхты названы «Фотиния», что является церковным аналогом имени Светлана (так зовут жену Медведева). ФБК проанализировал случаи использования более дорогой яхты и оказалось, что все они связаны с Медведевым.

Как пишет ФБК, в 2012 году тот же самый офшор, на который оформлена яхта Дмитрия Медведева, купил 100% итальянской компании FATTORIA DELLA AIOLA S.r.l., которая владеет и управляет собственными виноградниками и производством вина в Тоскане. За 10 млн долларов связанный с премьером РФ офшор приобрел 100 гектаров виноградников и оливковых рощ, винное производство и даже старинную виллу. После покупки управляющим винодельни стал Сергей Ступницкий, до этого работавший директором другой винодельни, связанной с Медведевым, — анапского «Скалистого берега».

Источник: Ньюсру

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