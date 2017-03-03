Необычная авария произошла возле АЗС на Бердском шоссе у гипермаркета «Гигант», что на перекрестке с ул. Русской днем 2 марта. Toyota Land Cruiser 200 заезжала на территорию автозаправки, где трактор убирал снег. Внедорожник остановился за снегоуборщиком и ждал, пока освободится путь. Но тракторист стал сдавать назад и не заметил дорогую иномарку, сообщили в группе мобильного приложения «Автоспас».

— На удивление тракториста, которое он особо не скрывал, за рулем «Крузера» оказался служитель церкви, — отмечают в «Автоспасе».

Никто из участников аварии не пострадал. Механические повреждения получили лишь автомобили. У внедорожника разбита фара, помяты капот, бампер и решетка радиатора.

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