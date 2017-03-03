Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

В батюшку на Land Cruiser врезался снегоуборщик на АЗС под Бердском

Необычная авария произошла возле АЗС на Бердском шоссе у гипермаркета «Гигант», что на перекрестке с ул. Русской днем 2 марта. Toyota Land Cruiser 200 заезжала на территорию автозаправки, где трактор убирал снег. Внедорожник остановился за снегоуборщиком и ждал, пока освободится путь. Но тракторист стал сдавать назад и не заметил дорогую иномарку, сообщили в группе мобильного приложения «Автоспас».

— На удивление тракториста, которое он особо не скрывал, за рулем «Крузера» оказался служитель церкви, — отмечают в «Автоспасе».

Никто из участников аварии не пострадал. Механические повреждения получили лишь автомобили. У внедорожника разбита фара, помяты капот, бампер и решетка радиатора.

Новости smi2.ru

  • Смертельное ДТП: Пятеро в том числе 3 детей погибли при столкновении с КамАЗом на Алтае (4)
  • Смертельное ДТП: Погиб пешеход под колесами KIA Sorento в искитимском селе (0)
  • Сбивший на внедорожнике священника владимирский батюшка отстранен от службы (0)
  • Разбила голову пассажирка автобуса в тройном ДТП с Jeep Cherokee в Бердске (2)
  • Пробки: Пятничные заторы и ДТП парализовали движение на трассе М-52 в Бердске (0)
В батюшку на Land Cruiser врезался снегоуборщик на АЗС под Бердском

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [08:10]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[12:15] Персонаж расследования ФБК открестился от премьера Медведева

[12:00] Украл 355 млн рублей у дольщиков директор строительной фирмы в Новосибирске

[11:50] Оценят профпригодность специалистов ЖКХ Бердска

Все новости

[12:15] Персонаж расследования ФБК открестился от премьера Медведева

[12:00] Украл 355 млн рублей у дольщиков директор строительной фирмы в Новосибирске

[11:50] Оценят профпригодность специалистов ЖКХ Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 84%

03 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 87%

04 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -7 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 64%

05 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: