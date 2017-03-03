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Не стоит ожидать отмены западных санкций, к тому же это создает неплохие условия для развития сельского хозяйства в РФ, заявил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Бояться не надо, никто санкции не отменит. Я недавно говорил, что Запад принимает все решения для того, чтобы эти санкции носили постоянно действующий характер, кодифицируют их в законодательстве. Поэтому это создает очень неплохие условия для развития сельского хозяйства», — сказал Медведев.
Так премьер-министр отреагировал на опасение министра сельского хозяйства Александра Ткачева, что после снятия санкций немодернизированные предприятия будут проигрывать западным конкурентам, передает ТАСС.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [08:00]
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