Не стоит ожидать отмены западных санкций, к тому же это создает неплохие условия для развития сельского хозяйства в РФ, заявил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Бояться не надо, никто санкции не отменит. Я недавно говорил, что Запад принимает все решения для того, чтобы эти санкции носили постоянно действующий характер, кодифицируют их в законодательстве. Поэтому это создает очень неплохие условия для развития сельского хозяйства», — сказал Медведев.

Так премьер-министр отреагировал на опасение министра сельского хозяйства Александра Ткачева, что после снятия санкций немодернизированные предприятия будут проигрывать западным конкурентам, передает ТАСС.

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