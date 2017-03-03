Поздно вечером 2 марта в Ленинском районе Новосибирска пожар произошел в квартире на 4-м этаже жилого дома по адресу: микрорайон Горский, 63/1. Дом переменной этажности (17-ти, 13-этажный).

С верхних этажей здания по автолестницам и трехколенным лестницам, с применением спасустройств, было эвакуировано 52 человека, из них 12 человек спасено. Главным управлением МЧС России по Новосибирской области и администрацией Ленинского района Новосибирска на месте был организован пункт временного обогрева и размещения эвакуированных граждан.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в 23:16 (через 25 минут после вызова) пожар был локализован, а в 00:29 уже 3 марта — полностью ликвидирован. На тушении было задействовано 10 единиц техники и 27 человек личного состава.

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