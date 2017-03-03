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Порошенко подозревают в подготовке к бегству с Украины

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заподозрил президента Украины Петра Порошенко в подготовке к бегству в Испанию. Об этом бывший парламентарий написал в своем аккаунте Facebook.

Олейник утверждает, что Порошенко отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями под видом дипломатического груза. По его словам, эту информацию он получил от таможенников и СБУ.

Кроме того, по словам бывшего депутата, посол Украины в Испании, который является «хорошим другом» Порошенко, присматривает за заграничным домом президента, передает РИА Новости.

«Он потом будет всех убеждать, что бежал с Украины с ручной кладью», — подчеркнул Олейник.

По данным «Эха Москвы», такие же сведения есть и у другого бывшего депутата Олега Царева.

Новости smi2.ru

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Порошенко подозревают в подготовке к бегству с Украины

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [07:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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