Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заподозрил президента Украины Петра Порошенко в подготовке к бегству в Испанию. Об этом бывший парламентарий написал в своем аккаунте Facebook.

Олейник утверждает, что Порошенко отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями под видом дипломатического груза. По его словам, эту информацию он получил от таможенников и СБУ.

Кроме того, по словам бывшего депутата, посол Украины в Испании, который является «хорошим другом» Порошенко, присматривает за заграничным домом президента, передает РИА Новости.

«Он потом будет всех убеждать, что бежал с Украины с ручной кладью», — подчеркнул Олейник.

По данным «Эха Москвы», такие же сведения есть и у другого бывшего депутата Олега Царева.

Новости smi2.ru