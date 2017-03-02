Начальник бердского управления ЖКХ Владимир Захаров выразил благодарность дачникам, которые откликнулись на его просьбу встретиться за столом переговоров и обсудить проблему расчистки от снега единственной дороги от СНТ в город. Встреча состоялась, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером 2 марта по инициативе Захарова.

— Была продуктивная беседа. Лучше работать вместе, чем высказывать друг другу претензии заочно. Город принял два стратегических решения. Первое — работа по дороге будет в этом году продолжена в тесном взаимодействии с обществом. Люди понимают, что муниципалитет не оставляет без внимания эту дорогу. Да, есть проблемы. Мы рассмотрели источники этих проблем — есть объективные и менее объективные факторы. Но будем работать вместе, — прокомментировал Владимир Николаевич «Курьер. Среда. Бердск» итоги встречи с дачниками.

Вторым «стратегическим моментом» он назвал помощь со стороны жителей в контроле работы коммунальных служб. А в перспективе, как выразился начальник УЖКХ, дачники могут оказывать содействие в более эффективном содержании так называемой водозаборной дороги.

По мнению Владимира Захарова, местные жители лучше знают территорию, поэтому могут подсказать коммунальщикам, на что и когда в первую очередь обратить внимание. — Председатели СНТ — люди грамотные, они знают даже лучше нас, что им надо. Будем, конечно, работать совместно. Это наше главное решение — чтобы был результат. Нагнетание никому не нужно. Нужно, чтобы дорога функционировала. Это нужно и городу, и горожанам, и тем, кто проживает на дачах, — отметил Захаров.

Пока речь идет только о зимнем содержании дорогу, так как летом, по словам Владимира Николаевича, проблем никогда не бывает. Ведь по дороге в дачный сезон ходит муниципальный автобус. Нынешнюю «зимнюю» проблему он назвал оперативной. А в перспективе готов решать вопрос о круглогодичном содержании проезжей части, раз бердчане живут на дачах 12 месяцев в году, не имея иного жилья.

— Проблема назрела. И людям она виднее. Когда ты находишься в танке, ты видишь из танка. А с командного пункта совсем другое, — привел сравнение Захаров. — Люди ушли с верой в будущее, в то, что с муниципалитетом можно работать. Мы доказали, что тоже озабочены проблемой, не сторонимся. Они ждали такого прямого действия.

Как подчеркнул начальник УЖКХ, он знаком с некоторыми активными дачниками еще по работе над дорогой в спортивный лагерь «Орбита». Он находится за дачными обществами в районе бердского водозабора, которые оказались в снежном плену, отрезанными от «большой земли».

— Сейчас идет прочистка дороги на Сосновку. Потом проведем обваловку, чтобы задержать воду во время паводка, — конкретизировал план действия Владимир Захаров.

Но на этом общение дачников с коммунальщиками на сегодня не закончилось. В 19.30 горожане собрались на общее собрание и ждут Захарова в гости. Он, как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» организатор инициативной группы Елена Аргенская, обещал приехать с помощниками к 20.30. Тогда решат «на месте», где и как скоро следует почистить.

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