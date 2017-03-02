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Расписание сельских игр

В рубрику «Сообщи свои новости» написала гражданский журналист Зелёная:

Если кому-то нужно, то вот программа VIII Всероссийских сельских спортивных игр в нашем городе в виде шпаргалки (выписаны только соревновательные мероприятия).

Новости smi2.ru

  • Четвертое место занял Бердск в сельских играх (3)
  • Чемпионат Сибири по пауэрлифтингу пройдет в Бердске (0)
  • Чемпион мира набирает группы (5)
  • Турнир по универсальному бою в честь Победы прошел в Бердске (0)
  • Спортсмены из Бердска заняли призовые места на Сельских играх (1)
Расписание сельских игр

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [18:00]

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Курьер.Среда.Бердск

[18:50] Снежный коллапс: Отказались митинговать заваленные снегом дачники Бердска п...

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[17:30] Победу над насваем признали депутаты Бердска

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[18:50] Снежный коллапс: Отказались митинговать заваленные снегом дачники Бердска п...

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[17:30] Победу над насваем признали депутаты Бердска


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Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 76%

02 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 84%

03 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 87%

04 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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