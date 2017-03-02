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Если кому-то нужно, то вот программа VIII Всероссийских сельских спортивных игр в нашем городе в виде шпаргалки (выписаны только соревновательные мероприятия).
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [18:00]
[18:50] Снежный коллапс: Отказались митинговать заваленные снегом дачники Бердска п...
[18:00] Расписание сельских игр
[17:30] Победу над насваем признали депутаты Бердска
[18:50] Снежный коллапс: Отказались митинговать заваленные снегом дачники Бердска п...
[18:00] Расписание сельских игр
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