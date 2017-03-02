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О борьбе с наркотиками спросили полицейский депутаты Бердска. 2 марта на сессии горсовета замначальника отдела МВД по Бердску Сергей Волгин отчитался о деятельности полиции. В ходе обсуждения доклада народные избранники затронули тему распространения одурманивающих веществ.
— Нам удалось победить насвай — при помощи педагогического сообщества и депутатского корпуса, и вас, полиции. Но как сейчас обстоит положение с этим зельем и с этой бедой — наркотиками в городе Бердска? — поинтересовался депутат Андрей Некрасов.
Волгин доложил, что за 2016 год было выявлено 112 преступлений, связанных с наркотиками. Тогда как в 2015-ом аналогичных преступлений было выявлено только 87.
— Из незаконного оборота было изъято почти два килограмма наркотических средств, — отметил Волгин.
В 2017 году полицейские усилили работу по выявлению сбытчиков «кайфа». Только в январе выявлено шесть фактов незаконной продажи наркотиков.
— Думаю, к концу года мы будем иметь отличные показатели, — предположил Волгин.
Напомним, в 2016 году был расформирован наркоконтроль. Но на базе МВД создали подразделение, специализирующееся на преступлениях в сфере наркоторговли.
Насвай (или жевательный табак), упомянутый депутатом Некрасовым, не входит в реестр наркотических средств. Поэтому в Бердске его сбывали торговцы фруктами и семечками. Особой популярностью он пользовался у школьников — в первую очередь из-за своей дешевизны. Тем не менее, законодательством России запрещена оптовая или розничная продажа насвая. В Бердске продавцов жевательного табака, вероятно, спугнуло уголовное дело против группы торговцев в 2013 году. Их привлекли к уголовной ответственности за некачественный товар.
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