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По сообщению СМИ прокурор Дзержинского района Новосибирска оценит действия лиц, по вине которых ветеран пешком добирался до машины скорой помощи. Об этом рассказали в четверг в областной прокуратуре.
Сегодня, 2 марта, и. о. прокурора Дзержинского района организовал проверку законности действий ответственных должностных лиц и организаций, в ведении которых находится очистка и вывоз снега с улицы Дениса Давыдова в столице Сибири.
— По сообщению СМИ местным жителям пришлось под руки взять неходячего ветерана и донести его через двор до машины «скорой». Карета скорой помощи застряла в снегу, когда ехала на вызов к пожилому мужчине, и экипаж врачей не смог подъехать к дому (подъезду) больного, — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.
В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации за содержание и благоустройство придомовой территории, в том числе очистку снега.
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