Ежегодный рейтинг Forbes «Короли госзаказа» возглавили акционеры холдинга «Петон», заключившего госконтракты на 176 млрд руб. Лидер прошлогоднего рейтинга Аркадий Ротенберг оказался только на седьмой строчке

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг «Короли госзаказа», в который вошли владельцы компаний, получивших крупнейшие господряды в 2016 году.

С помощью базы данных «Контур. Закупки» журнал проанализировал тендеры на сумму свыше 1 млрд руб., исключив из списка победителей компании, принадлежащие государству. Затем с помощью баз данных «Контур. Фокус» и официального портала госзакупок были проанализированы все подряды частных компаний, после чего журнал определил владельцев компаний-­господрядчиков и проверил, получали ли госконтракты другие принадлежащие им структуры. После этого была рассчитана доля в сумме госконтрактов, на которую может претендовать участник рейтинга, исходя из эффективной доли в компании-подрядчике.

Лидер прошлогоднего рейтинга Forbes «Короли госзаказа» Аркадий Ротенберг по итогам 2016 года занял только 7-е место (96,9 млрд руб.). В 2015 году сумма подрядов, полученных принадлежащей ему компанией «Стройгазмонтаж», составила 555,55 млрд руб. Представитель Ротенберга отказался от комментариев.

Текущий рейтинг Forbes возглавили владельцы технологического инжинирингового холдинга «Петон» Игорь Мнушкин, Олег Поляков и Владимир Зайцев. По данным Forbes, в 2016 году компания с выручкой около 2 млрд руб. получила от «Газпрома» подряды на 176 млрд руб. Журнал указывает, что «Петон» поставил рекорд, получив сразу два крупных заказа без конкурса — на строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области (126,75 млрд руб.) и строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей на Ямале (47,7 млрд руб.).

На второй строчке в рейтинге Forbes расположились владельцы ЗАО «ВАД» Валерий Абрамов и Виктор Перевалов. По информации издания, в 2016 году компания без конкурса получила от правительства Крыма один из крупнейших подрядов в своей истории — возведение трассы «Таврида» с выходом на Керченский мост за 128 млрд руб. Сумма господрядов компании в минувшем году составила 163,2 млрд руб.

На третьем месте — владельцы «Стройтранснефтегаза» (31,5% принадлежит Геннадию Тимченко, основные владельцы неизвестны). Сумма подрядов компании в 2016 году составила 153,3 млрд руб., основным заказчиком выступили «Газпром» и его структуры.

Господряды на 147,1 млрд руб. получили владельцы «Нефтетранссервиса» Вячеслав Аминов, Вадим Аминов и Алексей Лихтенфельд. По данным Forbes, в 2016 году компания без конкурса подписала несколько контрактов с «Роснефтью» на перевозку экспортных и внутрироссийских нефтеналивных грузов, самый крупный из которых на 119,4 млрд руб.

На пятое место журнал поставил уже упомянутого Тимченко, владеющего 31,5% в «Стройтранснефтегазе», 80% в «Трансойле» и 80% в «Стройтрансгазе». АО «Стройтрансгаз» в 2016 году получило значительно меньше подрядов, чем обычно: по подсчетам Forbes, всего на 15 млрд руб. Зато железнодорожный оператор «Транс­ойл» подписал три долгосрочных контракта с «Роснефтью» на оказание транспортно-экспедиторских услуг.

Как отмечает журнал, исследование госзакупок выявило, что в 2016 году подавляющее большинство крупных заказов государственные учреждения и госкомпании «раздали даже без имитации конкурентной борьбы». А «раковые опухоли» картельных сговоров, о выявлении которых сообщает ФАС, находятся не только там, где указывает служба, ​«но и во многих других местах и уже дали метастазы», заключает Forbes.

Источник: РБК

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