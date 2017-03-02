USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Депутаты отказались переводить рощу возле дома №25 в Микрорайоне Бердска в рекреационную зону. Пойти на этот шаг ради сохранения зеленого уголка горсовет попросили жильцы дома. Они опасаются, что участок с рощей отдадут под застройку.
Как уточнил начальник управления градостроительства Дмитрий Шинкевич, в администрацию обратилась старшая по дому №25 на основании протокола собрания собственников. Жители потребовали перевести землю с тополями в зону Р-2 — зону парков и скверов, где запрещено строительство капитальных объектов. Сейчас там установлена зона Ц-2 — зона деловой активности.
Депутатский комитет по промышленности попросил коллег поддержать предложение жителей. Тем более, что уже состоялись публичные слушания, на которых рекомендовано закрепить за рощей зону Р-2.
— Я выступаю против, потому что данная территория будет использоваться жителями как бы для стоянки и парковки. Там «зимники» стоят и грязь. Вы должны четко понимать, что если вы переводите в зону Р-2, вы вешаете на бюджет дополнительные затраты. Я думаю, не за чем нам заниматься дешевым популизмом. Обратились жители, ну и пусть себе забирают ее (рощу) в придомовую территорию — обслуживают, огораживают, скамеечки ставят, — выступил депутат Сергей Белов.
Не согласилась с ним депутат Елена Белова. Она подчеркнула, что жители дома №25 уже лишились одного зеленого участка из-за строительства. И теперь хотят сохранить от застройки последний.
— И жителям просто так придомовую территорию не раздают! — отметила Елена Викторовна.
Поддержал Белову депутат Андрей Ковальский. Ведь на этой же сессии депутаты перевели в зону Р-2 березовую рощу в Южном. Значит, и жителям Микрорайона необходимо пойти навстречу, рассудил Андрей Геннадьевич.
Депутат Владимир Захаров высказал мнение о том, что после перевода рощи в Р-2 жители не смогут использовать эту землю для расширения парковочного пространства. Дом №25, по словам Захарова, не имеет придомовой территории. Машины ставят как и где попало.
Однако Белова, ссылаясь на слова жильцов дома, заявила, что люди не хотят парковку. Они хотят сохранить деревья.
По итогам голосования, только 11 депутатов проголосовали за перевод рощи в Р-2. 12 выступили против. Семеро воздержались. Зона осталась прежней.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [16:30]
[17:10] Неходячего ветерана выносили на руках к «скорой», застрявшей в сн...
[16:30] Запрещать стройку в тополиной роще отказались депутаты Бердска
[17:10] Неходячего ветерана выносили на руках к «скорой», застрявшей в сн...
[16:30] Запрещать стройку в тополиной роще отказались депутаты Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -6 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: южный