Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Запрещать стройку в тополиной роще отказались депутаты Бердска

Депутаты отказались переводить рощу возле дома №25 в Микрорайоне Бердска в рекреационную зону. Пойти на этот шаг ради сохранения зеленого уголка горсовет попросили жильцы дома. Они опасаются, что участок с рощей отдадут под застройку.

Как уточнил начальник управления градостроительства Дмитрий Шинкевич, в администрацию обратилась старшая по дому №25 на основании протокола собрания собственников. Жители потребовали перевести землю с тополями в зону Р-2 — зону парков и скверов, где запрещено строительство капитальных объектов. Сейчас там установлена зона Ц-2 — зона деловой активности.

Депутатский комитет по промышленности попросил коллег поддержать предложение жителей. Тем более, что уже состоялись публичные слушания, на которых рекомендовано закрепить за рощей зону Р-2.

— Я выступаю против, потому что данная территория будет использоваться жителями как бы для стоянки и парковки. Там «зимники» стоят и грязь. Вы должны четко понимать, что если вы переводите в зону Р-2, вы вешаете на бюджет дополнительные затраты. Я думаю, не за чем нам заниматься дешевым популизмом. Обратились жители, ну и пусть себе забирают ее (рощу) в придомовую территорию — обслуживают, огораживают, скамеечки ставят, — выступил депутат Сергей Белов.

Не согласилась с ним депутат Елена Белова. Она подчеркнула, что жители дома №25 уже лишились одного зеленого участка из-за строительства. И теперь хотят сохранить от застройки последний.

— И жителям просто так придомовую территорию не раздают! — отметила Елена Викторовна.

Поддержал Белову депутат Андрей Ковальский. Ведь на этой же сессии депутаты перевели в зону Р-2 березовую рощу в Южном. Значит, и жителям Микрорайона необходимо пойти навстречу, рассудил Андрей Геннадьевич.

Депутат Владимир Захаров высказал мнение о том, что после перевода рощи в Р-2 жители не смогут использовать эту землю для расширения парковочного пространства. Дом №25, по словам Захарова, не имеет придомовой территории. Машины ставят как и где попало.

Однако Белова, ссылаясь на слова жильцов дома, заявила, что люди не хотят парковку. Они хотят сохранить деревья.

По итогам голосования, только 11 депутатов проголосовали за перевод рощи в Р-2. 12 выступили против. Семеро воздержались. Зона осталась прежней.

Новости smi2.ru

  • Южный микрорайон в Бердске благоустроят через 20 лет (19)
  • Что творится в роще возле 11 школы? (видео) (7)
  • Что за строительство началось напротив ул. Красная Сибирь, 130? (32)
  • Через суд расторгнут договор аренды земли с бизнесменом, который хочет строить кафе в роще Бердска (13)
  • Фото: Деревья валятся в березовой роще (4)
Запрещать стройку в тополиной роще отказались депутаты Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [16:30]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:10] Неходячего ветерана выносили на руках к «скорой», застрявшей в сн...

[16:55] Короли госзаказа

[16:30] Запрещать стройку в тополиной роще отказались депутаты Бердска

Все новости

[17:10] Неходячего ветерана выносили на руках к «скорой», застрявшей в сн...

[16:55] Короли госзаказа

[16:30] Запрещать стройку в тополиной роще отказались депутаты Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 76%

02 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 84%

03 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 87%

04 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: