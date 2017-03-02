Депутаты отказались переводить рощу возле дома №25 в Микрорайоне Бердска в рекреационную зону. Пойти на этот шаг ради сохранения зеленого уголка горсовет попросили жильцы дома. Они опасаются, что участок с рощей отдадут под застройку.

Как уточнил начальник управления градостроительства Дмитрий Шинкевич, в администрацию обратилась старшая по дому №25 на основании протокола собрания собственников. Жители потребовали перевести землю с тополями в зону Р-2 — зону парков и скверов, где запрещено строительство капитальных объектов. Сейчас там установлена зона Ц-2 — зона деловой активности.

Депутатский комитет по промышленности попросил коллег поддержать предложение жителей. Тем более, что уже состоялись публичные слушания, на которых рекомендовано закрепить за рощей зону Р-2.

— Я выступаю против, потому что данная территория будет использоваться жителями как бы для стоянки и парковки. Там «зимники» стоят и грязь. Вы должны четко понимать, что если вы переводите в зону Р-2, вы вешаете на бюджет дополнительные затраты. Я думаю, не за чем нам заниматься дешевым популизмом. Обратились жители, ну и пусть себе забирают ее (рощу) в придомовую территорию — обслуживают, огораживают, скамеечки ставят, — выступил депутат Сергей Белов.

Не согласилась с ним депутат Елена Белова. Она подчеркнула, что жители дома №25 уже лишились одного зеленого участка из-за строительства. И теперь хотят сохранить от застройки последний.

— И жителям просто так придомовую территорию не раздают! — отметила Елена Викторовна.

Поддержал Белову депутат Андрей Ковальский. Ведь на этой же сессии депутаты перевели в зону Р-2 березовую рощу в Южном. Значит, и жителям Микрорайона необходимо пойти навстречу, рассудил Андрей Геннадьевич.

Депутат Владимир Захаров высказал мнение о том, что после перевода рощи в Р-2 жители не смогут использовать эту землю для расширения парковочного пространства. Дом №25, по словам Захарова, не имеет придомовой территории. Машины ставят как и где попало.

Однако Белова, ссылаясь на слова жильцов дома, заявила, что люди не хотят парковку. Они хотят сохранить деревья.

По итогам голосования, только 11 депутатов проголосовали за перевод рощи в Р-2. 12 выступили против. Семеро воздержались. Зона осталась прежней.

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