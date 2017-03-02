Тяжбу с ООО «Расчетно-кассовый центр» затеяла жительница Бердска. Она уверена, что организация виновата в ее травме и требует компенсации морального ущерба в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Его истец оценила в 14 тыс. 115 рублей — именно столько, по ее словам, она потратила на медикаменты, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в Бердском горсуде. Но на руках у пострадавшей есть только выписанные врачом рецепты лекарств, а аптечных чеков на их покупку нет.

Неприятность случилась еще в августе 2016 года. Грачева Н. пришла в офис РКЦ, который в то время находился на первом этаже жилого дома № 123 по Красной Сибири. Заплатив за коммунальные блага, посетительница направилась к выходу, но споткнулась о порог у дверей и упала. Так она оказалась в больнице с поврежденным коленом.

Сейчас слугам Фемиды предстоит выяснить есть ли виновные в травме горожанки или она упала по своей невнимательности. Как говорят в горсуде, касса делила арендованное помещение с паспортным столом и туристической фирмой, но именно РКЦ, по мнению пострадавшей, должен заплатить ей за случившееся.

— Почему она считает, что именно ответчик должен нести ответственность за ее падение, она не может пояснить. Утверждает, что упала в помещении ответчика, — привели подробности дела в местном органе правосудия «Курьер. Среда. Бердск». — Поясняет, что споткнулась о внутренний порог двери. Погода была солнечная, скользко не было, освещение было хорошее. Но она считает, что там должны были быть предупредительные таблички о том, что есть порог.

Как пояснила «Курьер. Среда. Бердск» директор ООО «РКЦ» Марина Глазкова, она была готова встретиться с Грачевой и разобраться в случившемся. Посетительница звонила ей и рассказывала о своей беде, предупредила, что придет как только выпишется из больницы. Но встречи так и не состоялось: Глазкова сразу получила повестку в суд.

— Она упала не на лестнице, не при выходе, где, например, не было бы коврика противоскользящего. Это произошло в помещении обычной трехкомнатной квартиры. Дверная коробка там оборудована совершенно стандартным порогом, ничего дополнительно не устанавливали, — рассказала Марина Федоровна о месте, где раньше располагался офис РКЦ.

Третьим лицом в этом процессе выступает хозяйка помещения, где в августе 2016 года принимал платежи РКЦ. По мнению бывшего арендатора, они снимали офис, соответствующий техническим нормам.

Предварительное заседание, которое было назначено на 27 февраля, отложили. Теперь истец и представитель ответчика встретятся в суде через месяц, 27 марта.

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