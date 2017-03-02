Сегодня, 2 марта, заваленные снегом дачники Бердска встречаются с чиновники из ЖКХ. Они хотят поставить точку в своей «заснеженной» жизни. На встрече настояли коммунальщики. После того, как бердчане, постоянно живущие на дачах, объявили о готовящейся акции протеста.

Митинг под окнами мэрии они назначили на 3 марта. А в это время на площади перед администрацией Бердска запланированы соревнования спортивных семей, которые приехали на Всероссийские сельские игры. Такое совпадение явно не выгодно власти: показать не с лучшей стороны хозяина масштабных соревнований, который не может справиться с коммунальными проблемами, доведя людей до отчаяния.

Кроме того, после ряда публикаций «Курьер. Среда. Бердск» о проблемах дачников прокуратура инициировала проверку действий (или бездействия) власти по расчистке дороги. Ведь в снежном плену оказалось порядка 150 семей, круглый год живущих в СНТ в районе водозабора.

Вмешательству надзорного органа поспособствовал и инцидент, произошедший на дачах 26 февраля. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в тот день на санках пришлось вывозить тело умершего пожилого мужчины, так как ни «скорая», ни полиция не могли проехать. На узкой дороге, где машинам не разъехаться, была пробка. Добраться до дачного домика, где умер человек получилось только у спасателей на вездеходе.

Это происшествие стало новостью федерального масштаба. Но ситуация не изменилась, рассказала сегодня, 2 марта, Елена Аргенская. Она прописана в СНТ «Мечта» и страдает от отсутствия дороги в Бердск, как и другие ее соседи двух десятков дачных обществ, расположенных в районе водозабора.

— Сегодня нам чистил дорогу ротор-частник. Люди платят ему деньги и он ездит по обществам. Он берет 2500 рублей за час. Уже почистил СНТ «Запрудное» и поворот на Сосновку. Но мы хотим, чтобы город выделял какие-то деньги на это, ведь мы территория города, — заявила Аргенская.

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