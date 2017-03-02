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Почему женщина должна быть красивой?

Женщина должна быть красивой. Потому что так задумано природой: цветы должны цвести и дарить тонкие ароматы, птицы петь, солнце светить. А женщина должна нравиться себе, наслаждаться жизнью и быть красивой. Красивая женщина любит себя. Красивая женщина любит жизнь. Именно с такими мыслями мы создавали новую весеннюю коллекцию!

Красивая женщина – это уверенная в себе женщина. Уверенность в себе – это, прежде всего, согласие и принятие своей природы, вера во всепобеждающую женственность. Такой является линейка одежды для офиса и повседневной жизни.

Голубое небо, воздушные облака, свежая зелень, нежные полевые цветы и теплое солнце — это характеризует весенний радостный день и новую коллекцию от Ралины Николаевой. Наслаждайтесь!

Бердск, ул. Первомайская, 12. С 10.00 — 20.00 8(983)121-94-48

vk.com/ralinanikolaeva_berdsk

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Почему женщина должна быть красивой?Почему женщина должна быть красивой?Почему женщина должна быть красивой?Почему женщина должна быть красивой?Почему женщина должна быть красивой?Почему женщина должна быть красивой?Почему женщина должна быть красивой?Почему женщина должна быть красивой?

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [15:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 76%

02 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 84%

03 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 87%

04 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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