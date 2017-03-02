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Мемориальную доску известному актеру Владлену Бирюкову откроют в Бердске

7 марта 2017 года Народному артисту РФ, актёру театра «Красный Факел», известному киноактеру и жителю Бердска — Владлену Бирюкову исполнилось бы 75 лет.

Практически с рождения он жил в Бердске, в бараке на улице 2-я Кирпичная. Учился в школе №10, завершал обучение в школе №1. После около года работал на Бердском радиозаводе. После окончания Новосибирского театрального училища играл в ТЮЗе, театре «Красный Факел». Одновременно снимался в кино. Он завоевал сердца нескольких поколений зрителей. Актер Бирюков жил от роли к роли, утверждая своей жизнью единственную правильную линию – линию правды.

— Уже будучи знаменитым, Владлен Егорович никогда не забывал о земляках, неоднократно выступал на радиозаводе, в ДК «Родина», санаториях. В канун нового столетия он был признан «Гражданином XX века Новосибирской области», — рассказала сотрудница бердского историко-художественного музея Марина Янеева.

Память о Бирюкове была увековечена в Бердске 2 сентября 2016 года в день 300-летия города торжественным открытием Мемориального музея «Театр Бирюкова» (ул. Кирова, 1), сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

К юбилею известного земляка Бердский историко-художественный музей совместно с учреждениями культуры, образования города подготовил цикл мероприятий, среди которых:

7 марта 12:00 • Торжественное открытие мемориальной доски Бирюкова • Спецгашение почтовых конвертов с портретом Народного артиста РФ Бирюкова Место проведения: Средняя школа №10, ул. Ленина, 13.

9 марта 18:00 • Вечер памяти, посвященный 75-летию со дня рождения Бирюкова В.Е. «На судьбу я друзья не в обиде…», с участием родных, друзей и коллег (актеров театра «Красный факел» и театра «Глобус»)

В программе: просмотр художественного фильма «Гордый Варяг». Это последний фильм, в котором снимался Владлен Бирюкова, будет впервые демонстрироваться в Бердске на большом экране!

Место проведения: Городской дом культуры, ул. Ленина, 31. Вход свободный.

Мемориальный музей «Театр Бирюкова» приглашает на тематические экскурсии. Предварительная запись: по тел.5-02-59.

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Мемориальную доску известному актеру Владлену Бирюкову откроют в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [15:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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