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6 марта на стадионе «Восток» состоится Первенство Новосибирской области по лыжным гонкам на приз памяти тренеров Анатолия Ивановича Бурундукова и Германа Фёдоровича Иванова. На старт выйдут спортсмены младшей возрастной группы 2003-2007гг. рождения. Начало соревнований состоится в 10.30.
Приглашаем любителей зимних видов спорта поддержать юных спортсменов.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [14:55]
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