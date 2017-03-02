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Отчитаются о доходах и имуществе депутаты Бердска

Депутаты Бердска приняли положение о порядке декларирования своих доходов и имущества. С 2016 года все местные народные избранники обязаны раскрывать данные о своем благосостоянии. Однако до сего момента не было документа, который бы четко это регламентировал.

— В представленном порядке указан срок предоставления сведений — это не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Депутат в праве предоставить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока. Сведения предоставляются с 1 января по 31 декабря 2016 года, — рассказал спикер горсовета Валерий Бадьин.

Депутаты также обязаны предоставлять декларацию на несовершеннолетних детей и супругов. Эти сведения размещаются на сайте администрации. По окончанию срока полномочий депутата, отчеты уничтожаются.

Членам Совета депутатов четвертого созыва впервые предстоит раскрыть свои доходы. В противном случае им грозит лишение полномочий. А такой пример был в предыдущем созыве. И о нем 2 марта напомнил нынешним избранникам прокурор Бердска Роман Сивак. В 2016 году депутатских корочек лишились Виктор Шпомер, Александр Кузнецов и Алексей Осин. Они не представили сведений о доходах и имуществе.

— Я предлагаю отнестись к декларационной кампании очень серьезно и внимательно, поскольку будет наверняка прокурорская проверка, — посоветовал Сивак. — Не забывайте указывать счета в банках, если они у вас есть. Получите справки в банковских учреждениях. Потому что иной раз, когда вы оформляете кредит, открывается масса счетов, о которых вы можете и не знать. Зачастую такие ошибки бывают. Последствия серьезные.

Но не все депутаты смирились с участью. Николай Бауэр возмущен, что депутатов, в том числе и тех, кто не получает зарплату из бюджета, обязывают раскрывать свои доходы. По словам Николая Николаевича, это только лишний повод «облить грязью» членов горсовета.

— Как говорится, закон суров, но это закон. А мы являемся депутатами, мы представляем представительную власть. Мы обязаны соблюдать законы, — подчеркнул спикер Бадьин.

Напомним, в прошлом созыве самым «богатым» депутатом оказался Андрей Ковальский. Его доход за год превысил 15 млн рублей. А самые низкие доходы показали депутаты Валентина Арышева (133 тыс. рублей) и Николай Сычев (240 тыс. рублей).

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Отчитаются о доходах и имуществе депутаты БердскаОтчитаются о доходах и имуществе депутаты Бердска

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [14:55]

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