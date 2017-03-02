USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Депутаты Бердска приняли положение о порядке декларирования своих доходов и имущества. С 2016 года все местные народные избранники обязаны раскрывать данные о своем благосостоянии. Однако до сего момента не было документа, который бы четко это регламентировал.
— В представленном порядке указан срок предоставления сведений — это не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Депутат в праве предоставить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока. Сведения предоставляются с 1 января по 31 декабря 2016 года, — рассказал спикер горсовета Валерий Бадьин.
Депутаты также обязаны предоставлять декларацию на несовершеннолетних детей и супругов. Эти сведения размещаются на сайте администрации. По окончанию срока полномочий депутата, отчеты уничтожаются.
Членам Совета депутатов четвертого созыва впервые предстоит раскрыть свои доходы. В противном случае им грозит лишение полномочий. А такой пример был в предыдущем созыве. И о нем 2 марта напомнил нынешним избранникам прокурор Бердска Роман Сивак. В 2016 году депутатских корочек лишились Виктор Шпомер, Александр Кузнецов и Алексей Осин. Они не представили сведений о доходах и имуществе.
— Я предлагаю отнестись к декларационной кампании очень серьезно и внимательно, поскольку будет наверняка прокурорская проверка, — посоветовал Сивак. — Не забывайте указывать счета в банках, если они у вас есть. Получите справки в банковских учреждениях. Потому что иной раз, когда вы оформляете кредит, открывается масса счетов, о которых вы можете и не знать. Зачастую такие ошибки бывают. Последствия серьезные.
Но не все депутаты смирились с участью. Николай Бауэр возмущен, что депутатов, в том числе и тех, кто не получает зарплату из бюджета, обязывают раскрывать свои доходы. По словам Николая Николаевича, это только лишний повод «облить грязью» членов горсовета.
— Как говорится, закон суров, но это закон. А мы являемся депутатами, мы представляем представительную власть. Мы обязаны соблюдать законы, — подчеркнул спикер Бадьин.
Напомним, в прошлом созыве самым «богатым» депутатом оказался Андрей Ковальский. Его доход за год превысил 15 млн рублей. А самые низкие доходы показали депутаты Валентина Арышева (133 тыс. рублей) и Николай Сычев (240 тыс. рублей).
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [14:55]
[17:10] Неходячего ветерана выносили на руках к «скорой», застрявшей в сн...
[16:30] Запрещать стройку в тополиной роще отказались депутаты Бердска
[17:10] Неходячего ветерана выносили на руках к «скорой», застрявшей в сн...
[16:30] Запрещать стройку в тополиной роще отказались депутаты Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -6 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: южный