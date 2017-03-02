Житель микрорайона Южного Александр Тарантай поинтересовался у чиновников, как нынешней весной власть Бердска организует проезд по ул. Ключевой. Эта дорога — короткий путь на «большую землю» через военный городок. Но ее заваливают строительным мусором, что не устраивает некоторых жителей Южного.

Судьбу дороги обсуждали за круглым столом чиновники и представители ТОС «Южный» 28 февраля. Александру Николаевичу ответили категорично: этот путь из микрорайона весной закроют.

По словам начальника управления ЖКХ Владимира Захарова, лесополоса в районе ул. Ключевой служит своего рода защитным барьером вешним водам, которые затапливают улицу Пионерскую (дорога на кладбище). Но Ключевая находится в самом низком месте, поэтому ее обязательно зальет. Чтобы приподнять дорогу, на нее сваливают строительный мусор и «вытаптывают», пояснил начальник УЖКХ.

— Вы года три назад обещали на этой дороге тополя спилить, мусор убрать, — напомнили Захарову «южане».

В диалог вмешался мэр Бердска Евгений Шестринин, потребовав от начальника УЖКХ подробного ответа.

— Строительный мусор туда вывозят по нашей рекомендации. Задача — поднять дорогу. Начали поднимать от ул. Пионерской. Задача — закончить до начала ул. Ключевой. Проблема в чем заключается: территория не наша. Здесь мы работаем за счет привлечения внебюджетных средств. Это сложное технически мероприятие. Приходится привлекать технику, не платя за это деньги, — рассказал Владимир Николаевич.

Шестернин предложил спросить у народа, нужно ли поднимать дорогу. По его словам, часть местных жителей против сваливания мусора на дорогу, часть требует ее поднять, поскольку тонут каждый год в распутицу.

Начальник управления капитального строительства Бердска Алексей Егошин привел положительный пример обустройства проезда с помощью строительного мусора на 24-м квартале Южного. Но он заявил, что по Ключевой договоренности с Минобороны, которому принадлежит дорога, нет. По этой же причине невозможно сместить дорогу.

— Земля не наша, — констатировал Алексей Николаевич. — А вы договориться с военными не можете? — настаивали «южане». — Не договоришься. — Может, договориться, чтобы отремонтировали дорогу? Пусть она их будет. — Нет такого варианта. — А на каком основании вы тогда дорогу отсыпаете? — Не отсыпали бы, по колено воды было бы…

В планах на 2017 год строительства дороги на ул. Ключевой нет, однозначно заявил мэр Бердска. — Мы ее восстанавливаем каждую весну и осень. Люди просят. Первые дома там просто топит, — высказался Евгений Анатольевич.

Даже аварийные тополя город не имеет права спилить без санкции Министерства обороны.

Депутат Южного микрорайона Владимир Голубев, предложив «закрыть тему», подчеркнув: мэрия делает на ул. Ключевой все, что может, и местным жителям «грех обижаться». — Зачем Министерству обороны за свой счет делать эту дорогу? Это ему вообще не нужно. Мы будем стараться делать. Давайте закончим по этой дороге. У нас других проблем много, — поставил точку Голубев.

Автор видео Анастасия Солодкова

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