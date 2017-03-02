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Некачественное топливо в каждой восьмой АЗС

В Росстандарте прошло первое заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту нефтепродуктов, сообщает «Интерфакс». Согласно презентации ведомства, уровень нарушений на АЗС в 2016 году оказался самым низким за последние пять лет — 18% (проверено было 1536 заправок). В 2015 году этот показатель, напротив, был рекордно высоким — 42,5%. При этом топливо с нарушениями физико-химических свойств (суррогат) было найдено на 12% заправок. У

Улучшению ситуации могла способствовать активизация борьбы с контрафактом. В октябре 2015 года Владимир Путин на заседании президентской комиссии по ТЭК поручил создать единые требования к производителям в рамках борьбы с фальсификацией топлива. По разным оценкам, годовой оборот контрафактного топлива может достигать в России 10 млн тонн (прогнозы выпуска на 2017 год — 39,8 млн тонн бензина и более 70 млн тонн дизтоплива).

В феврале проблему суррогата отмечало и агентство «Аналитика товарных рынков», напоминает издание. Его генеральный директор Михаил Турукалов пояснил «Коммерсанту», что на фоне низкой маржи реализации бензина в рознице некоторые продавцы ищут способ ее повысить, что и влечет рост объемов некачественного топлива на рынке.

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Некачественное топливо в каждой восьмой АЗС

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [14:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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