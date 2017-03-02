Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о необоснованности разговоров о том, будто патриарх Кирилл живет в роскоши.

«У него нет роскошного образа жизни. У него нечеловеческие нагрузки и нечеловеческий график. И то, что где-то ему обеспечен какой-то уровень жизни, который, уверяю вас, далек от уровня даже очень богатого человека… У меня есть друзья, занимающиеся бизнесом, и уровень жизни, который у них есть, просто несопоставим», — заявил Легойда в эфире телеканала RTVI.

Как отметил представитель Церкви, он восьмой год находится рядом с патриархом и не понимает, «как он выдерживает все те нагрузки, которые на него свалились».

«Поэтому мне надо в этой ситуации еще говорить, что надо было ему на «Ладе Калине» ездить или в трамвае?! Мне эти все разговоры кажутся пустыми», — подчеркнул Легойда, добавив, что патриарх — это человек, «у которого нет вообще личного времени».

Источник: Интерфакс

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