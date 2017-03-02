USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о необоснованности разговоров о том, будто патриарх Кирилл живет в роскоши.
«У него нет роскошного образа жизни. У него нечеловеческие нагрузки и нечеловеческий график. И то, что где-то ему обеспечен какой-то уровень жизни, который, уверяю вас, далек от уровня даже очень богатого человека… У меня есть друзья, занимающиеся бизнесом, и уровень жизни, который у них есть, просто несопоставим», — заявил Легойда в эфире телеканала RTVI.
Как отметил представитель Церкви, он восьмой год находится рядом с патриархом и не понимает, «как он выдерживает все те нагрузки, которые на него свалились».
«Поэтому мне надо в этой ситуации еще говорить, что надо было ему на «Ладе Калине» ездить или в трамвае?! Мне эти все разговоры кажутся пустыми», — подчеркнул Легойда, добавив, что патриарх — это человек, «у которого нет вообще личного времени».
Источник: Интерфакс
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [14:20]
[17:10] Неходячего ветерана выносили на руках к «скорой», застрявшей в сн...
[16:30] Запрещать стройку в тополиной роще отказались депутаты Бердска
[17:10] Неходячего ветерана выносили на руках к «скорой», застрявшей в сн...
[16:30] Запрещать стройку в тополиной роще отказались депутаты Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -6 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: южный