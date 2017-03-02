Поправку в положение о помощниках депутатов Бердска отклонили сегодня, 2 марта, на очередной сессии горсовета. Народным избранникам предлагалось увеличить количество помощников с двух до десяти человек. При этом — без дополнительной нагрузки на бюджет, так как оплата работы помощников не предполагается.

Как рассказала депутат и член комитета по законности Ольга Козишникова, при разработке поправок учитывался опыт других городов. В 70% городских формирований у депутата местного Совета может быть десять помощников. Такая норма должна быть и в Бердске, уверена Ольга Викторовна.

Не согласился с коллегой депутат Андрей Некрасов:

— В третьем созыве было 25 депутатов. У нас на каждом округе было 4500 человек. Сейчас у депутатов на округе находится 2300-2400 человек. Зачем такой отряд помощников? Это значит что? Что депутат не будет выполнять свои функции и обязанности? Зачем десять человек? Ведь это каждому надо удостоверение напечатать, а это деньги! Сначала десять помощников, а потом пятерым из бюджета платить. Я лично категорически против.

— Я исхожу из своего личного опыта и из опыта других коллег. Если работа налажена на должном уровне, то помощника два — это мало. Лично для меня, — парировала Козишникова. — До десяти — это не значит, что мы сейчас кинемся назначать себе десять помощников. У нас на комитете звучало, что кому-то они вообще не нужны, хотя я этого себе не представляю. Да и желающих работать помощниками не очень много. И вопрос об оплате не стоит.

Депутат Михаил Винтер поддержал Ольгу Викторовну и добавил, что работа помощников должна поощряться. Если не деньгами, то хотя бы удостоверением. По мнению Винтера, бюджет понесет «смешную» нагрузку — по 100 рублей на каждое удостоверение. Но таким образом можно будет поддержать инициативных и активных бердчан.

За увеличение количества помощников выступил и депутат Владимир Захаров. По мнению Владимира Николаевича, через институт помощников можно передавать опыт молодым людям, что в дальнейшем поможет им «пробиться» в депутатский корпус.

— Надо готовить смену, — отметил Захаров. — Я думаю, каждый определится сам с количеством помощников. И средняя цифра будет гораздо ниже десяти. У кого-то будет два, у кого-то — четыре. Я бы, например, человек восемь себе назначил. Мне будет так легче работать. Тяжело успеть дойти до каждого и побывать там, где хотят видеть депутата.

Некрасов попытался возразить Захарову: в Бердске есть молодежный парламент — тоже своего рода кузница кадров для горсовета. Но Винтер напомнил, что молодежный парламент занимается только молодежной политикой, в то время как деятельность помощника депутата охватывает все сферы.

Однако по итогам голосования поправка не прошла. Положение о помощниках оставили без изменения.

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