В среду, 1 марта, прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев посетил Следственный изолятор №1 ГУ ФСИН, где подвел итоги проверки учреждения, проведенной облпрокуратурой в феврале 2017 года.

Следственный изолятор находится в Новосибирске и является одним из крупнейших мест содержания под стражей системы исполнения наказаний России. Его лимит наполнения предусматривает возможность размещения 3 тыс. заключенных. На сегодняшний день в учреждении содержится 2 197 человек, в том числе 243 женщины и 31 несовершеннолетний.

В ходе мероприятия проведен обход территории учреждения, посещен новый 7-ми этажный режимный корпус на 1 тыс. мест, пищеблок и столовая для заключенных, а также штрафные помещения (карцеры).

Прокурорская проверка проводилась с привлечением специалистов ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 54 ФСИН», Государственной инспекции труда в Новосибирской области, региональных управлений МЧС России, Росздравнадзора и Россельхознадзора, врачей-наркологов Новосибирского областного наркологического диспансера, а также специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

В ходе проверки выявлены недостатки в деятельности режимных служб СИЗО-1 по противодействию поступлению в учреждение запрещенных предметов (например, средств сотовой связи, алкогольной продукции), а также осуществлению контроля за поведением содержащихся под стражей лиц. Так, по результатам медицинского освидетельствования выявлено три лица, находившихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ряд дисциплинарных взысканий был применен руководством учреждения к заключенным с нарушением требований закона, что явилось основанием для отмены их заместителем прокурора области.

Работниками прокуратуры области совместно со специалистами Росздравнадзора в медицинской части СИЗО-1 были обнаружены лекарственные средства и медицинские изделия, хранившиеся с нарушением температурного режима, а также с истекшим сроком годности.

Изучением амбулаторных карт обвиняемых и осужденных выявлены недостатки, связанные с ненадлежащим ведением учетно-отчетной медицинской документации и несоблюдением стандартов оказания медицинской помощи больным.

Допущенные нарушения установленных правил в сфере обращения медицинских изделий явились основанием для вынесения 16 февраля текущего года заместителем прокурора области в отношении начальника медицинской части СИЗО-1 постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.28 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении.

Специалистами Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора ФКУЗ МСЧ № 54 ФСИН, а также ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» были выявлены нарушения санитарных норм и правил в камерах для заключенных, помещениях столовой, пищеблока и в пекарне следственного изолятора. Предусмотренная законом норма санитарной площади в размере 4 кв. м. на одного человека соблюдается не во всех камерных помещениях.

Помимо этого специалистами Россельхознадзора выявлены нарушения ветеринарного законодательства на производственных участках подсобного хозяйства СИЗО-1, осуществляющего деятельность по разведению и убою свиней, а также хранению продукции животного происхождения.

Совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Новосибирской области прокурорскими работниками вскрыты нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в СИЗО-1.

Так, в нарушение требований Федерального закона «О пожарной безопасности» автоматическая система пожарной сигнализации, а также система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находились в неисправном состоянии в 14 помещениях СИЗО-1.

Помимо этого комиссией прокуратуры области с привлечением специалистов Государственной инспекции труда в деятельности учреждения выявлены нарушения требований по охране труда.

Установлено, что 13 осужденным не был проведен первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, а еще 14 осужденных были допущены к самостоятельной работе без проверки теоретических знаний и приобретения навыков безопасной работы, без прохождения стажировки.

По итогам мероприятия был проведен личный прием содержащихся в учреждении обвиняемых и осужденных, в ходе которого все желающие получили разъяснения по интересующим их вопросам, в большинстве случаев связанным с условиями содержания под стражей, получением медикаментов и исполнением приговоров.

По результатам проверки начальнику ГУФСИН России по Новосибирской области подготовлено представление об устранении выявленных нарушений закона.

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