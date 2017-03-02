В бердском городском историко-художественном музее выставлен дневник Бердской колонии за 1899 год. Его вела воспитательница, приехавшая вместе с десятью девочками из Томска. В дневнике подробно описана жизнь воспитанниц: помещение, где проживали, чем болели, как лечились и развлекались. Упоминается купец Владимир Горохов, который навещал девочек, интересовался их здоровьем и настроением, устраивал для них прогулки на пароходе и просмотр синематографа.

В конце XIX века было образовано Томское общество физическому развитию, ставившее своей целью «содействовать улучшению физического здоровья населения Томска». Для осуществления этой цели предусматривалось устраивать физические упражнения, игры и занятия, загородные прогулки учащихся вместе с наставниками, летние колонии для физически слабых детей и тому подобное. За успешную деятельность попечителям и их помощникам общее собрание присваивало звание пожизненных членов общества без установленных на то взносов.

В списке учредителей Томского общества содействия физическому развитию есть купец Владимир Горохов. В библиотеке Томского университета хранится «Адресъ-календарь», где об обществе сказано следующее:

«Общество содействия физическому развитию открыто в 1896 году, преследует цель укрепления здоровья не только подрастающих поколений, но и взрослых. Годичный взнос действительного члена 3 рубля, соревнователя – 1 рубль. В течение 1896 и 1897 гг. общество располагало 2-мя площадками для подвижных игр детей и взрослых, имело 3 купальни, 3 катка и 2 дачных колонии, где провели лето 65 детей обоего пола, кроме того общество располагало треком для велосипедной езды, открытым в 1897 году». Далее идет перечисление состава общества и в том числе «… попечители колоний: Е.Г. Вернер, В.П. Дикгов, Л.А. Орлова, Е.А. Шафрова, Е.П. Черепанова, В.А. Горохов и др.».

А это уже из отчетов общества за 1896 – 1902 годы: «Заботы о поправлении здоровья детей из среды наиболее нуждающегося населения, путем ближайшего общения с природой, побудили Совет общества приложить старания к устройству хотя бы маленькой дачной колонии. Найдя горячую поддержку этому делу в лице владельца крупчатной мельницы близ с. Бердского, В.А. Горохова. Совет отправил к нему 7 девочек из разных училищ, которые провели около 2 ½ месяцев на полном иждивении г. Горохова, принявшего на себя и провоз детей туда и обратно за свой счет».

Из протокола заседания общего годичного собрания членов общества содействия физическому развитию, состоявшемуся в составе 32 членов в зале Городской думы 31 мая 1902 года: «Благодарность В.А. Горохову за неизменное сочувствие к деятельности общества, проявляемое как содержатель Бердской детской летней колонии, так и денежными пожертвованиями на нужды общества».

Сотрудники бердского музея с 2000 года работают с документами Томского архива. И нашли немало материалов об истории бердского острога, о жизни города в 19 веке, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» заведующая экспозиционным отделом Наталья Шапенкова. Работая с путеводителем, музейные работники нашли дневник Бердской колонии. И записи их очень заинтересовали. -С 2015 года мы вели переговоры с Томским архивом, чтобы экспонировать дневник в нашем музее. Это был наш первый опыт сотрудничества с архивами, — говорит Наталия Федоровна.

Дневник скоро вновь отправится на хранение в Томский архив. Бердские музейщики думают сделать реплику дневника и в будущем рассказывать об истории колонистов с помощью театрализованной постановки.

ДНЕВНИК БЕРДСКОЙ КОЛОНИИ ЗА 1899 год

Список воспитанниц детской колонии 1-й группы за 1899 год. Отметки поведения за 1 неделю. 1) Волкова Наталья 5 5 2) Раева Мария 5 5 3) Субботина Сира 5 5 4) Стокольская Клавдия 5 5 5) Симонова Елена 5 5 6) Сивкова Наталья 5 5 7) Тризно Евфралия 5 5 Фаникова Парасковия 5 5 9) Кр …….кова Людмила 5 5 10) Лаврова Елена 5 5

Наше помещение. Мы занимаем две небольшие комнаты в три окна. Собственно не две, а одну, т.к другую занимаю я с девочкой дочерью. Та, которую занимают девочки имеет длину 6 ар 2 ч, ширину 4 ар 3 ч, высоту 3 ар. В три окна высота их аршин. В этой комнате помещается 4 кровати. Остальные помещаются в юртах посреди небольшого двора. Юрта киргизская кошимная, только износившаяся от времени и пробитая молью. Наверху, отверстие, которое по мере надобности открывается и закрывается посредством откидной веревки.

4 июня ночью приехали в Бердск. Первые дни дети скучали; может быть влияла погода, т.к с первого дня приезда стояло ненастье и было холодновато. Несмотря на это, выбрали время при солнышке, чтобы сходить в лес: интересно было познакомиться с местностью нас окружающей, с самим селом. Один раз искупались, но на другой день сделалось холодно и на время приостановили купание. Но через два дня погода установилась, и мы стали купаться каждый день утром и вечером. Начали работать на огороде: полоть гряди и убирать выполотую траву, равнять борозды. Тут познакомились некоторые с ростом овощей, их зелень. И корнеплодами. Большинство же девочек уже было знакомо с огородом и овощами. Небольшие прогулки велись почти ежедневно, ходили обыкновенно в бор, иногда пели. Беседовали о лесе: краснолесье, чернолесье.

13 июня был доктор по моей просьбе, т.к. две девочки захворали расстройством желудка, им доктор нашел нужным дать лекарство от рвоты и поноса. У одной девочки — бессонница, доктор по моей просьбе дал нам из бердской библиотеки книг, и мы начали читать «мирские захребетники». Это очерк из быта животных, окружающих человека. «Богданова». Детям интересно было узнать кое-что об этих животных, тем более, что как-то идя по тропинке в бору, мы встретили ужа, лягушек… Настроение духа в колонии хорошее, дети веселы и довольны, исключая одной, которая все скучает по родным; она ни разу не жила в деревне и ей пока здесь не нравится; хотя за последнее время ее начинает занимать купание и прогулки в лес за ягодами. Вообще день проходит сообразно данной инструкции. Уклонений особенных нет, исключая только разве распределения времени. Пока нет у нас часов в колонии; запаздываем на пол часа или час обедать, спать ложиться. Порядок же занятий точный. Усиленная порция иногда дается одной девочке Фаниковой и то потому, что она не может пить молоко, поэтому приходится заменять чем-нибудь другим. Вторая неделя проходит без особенных происшествий. Совершили большую прогулку в Сорокин луг. Там пили чай, собирали ягоды, пели. Скучающая девочка совсем привыкает. Те девочки, которые страдали расстройством желудка, поправились (фамилии их: Субботина, Сивкова). Две девочки вновь захворали поносом.

8 июня, в субботу был доктор. Больных у нас не оказалось. Субботиной доктор привез лекарство от глистов, объяснив мне, как его давать. Привез книги и интересную новость для нас, а именно: для нас колонистов В.А Горохов хочет взять билеты на синематограф. Это известие послужило причиной большого оживления среди девочек. Радостям и восторгам не было границ. Хотя эти восторги они скрывали перед доктором. А после него уже разошлись. Посыпалась масса вопросов: «Что это такое и куда нас хотят везти и т.п.?» пришлось конечно кратко объяснить, что это такое.

9 июня были на синематографе, который сверх ожидания очень удачным был, и картины по содержанию были подходящими для возраста наших колонисток и почти все поняли картины, а что было трудно переварить по ихнему развитию, пришлось пояснить, рассказать дополнив виденное на картине: напр. кар. «бой быков в Испании и т.д.». Вообще впечатления синематографа послужили оживленным беседам, толкам и спорам и на другой день, да думаю и не на один день хватит этой пищи.

22 июня. Лекарство подействовало: у Субботиной вышел большой ленточный глист, не знаю весь ли вышел? Сегодня ночью был гром и шел дождь, так что юрту нашу промочило и девочки дурно спали. Утром пришлось сушить тюфяки, простыни, одеяла. В ненастье пожалуй неудобно будет спать детям, а где? Об этом приходится подумать, т.к. в доме, совсем не тот.

24, 25, 26. Перепадали дожди и было холодно, так что детям, помещающимся в юрте, приходилось спать в одежде. У нас же в комнатке душно, потому что комнатка маленькая. Да и тепло кухонное к нам приходит; отворять окошки ночью боимся, т.к. они прямо над кроватями. Купались в эти дни по разу в день. Гулять ходили ежедневно в бор за ягодами, которыми дети очень увлекаются; думаю не в ущерб ли своему здоровью? Так как бор от нас довольно далеко, и в лесу все время ходят собирают ягоды, не чувствуя усталости. Хочу немного охладить это ягодное увлечение;…….., т.к. не собирать ягоды- это лишить их громадного удовольствия. Ходили веситься. Все прибыли, исключая трех, которые на пол ср. и 1 ср. Зато Субботина (это та, у которой вышли глисты) что-то больно много прибавила в весе на 12.5. доктор говорит, что это невероятно; должно быть произошла ошибка в весе.

27 июня. Случилось небольшое приключение, напугавшее меня немало. Гимназистка Тризно не ест землянику, уверяя, что стоит ей съесть несколько ягод или пол ложечки варенья, с ней делается крапивная сыпь и лихорадка, я не особенно верила этому, думая, что она сама себя загипнотизировала этой земляникой, раз похворавши и уверившись в этом. Ей видно было грустно – что все лакомятся ягодой, а она – нет, я пожалела ее и посоветовала сделать хотя бы питье из ягод. Она сделала, предварительно процедив, чтобы не попали семечки. И только выпила два глотка и почти тут же лицо покрылось красными медежами из мелкой сыпи, шея, руки, при этом страшный зуд и озноб. Я покрыла ее несколькими одеялами, шубой и послала за доктором. Когда доктор приехал, она уже несколько поправилась и говорила, что через два часа она выздоровит. И действительно, через два часа она согревшись, вспотела, встала с постели и пошла на синематограф через два уже часа. Владимир Александрович опять прислал билеты и пришлось идти, хотя я находила, что это излишне, т.к. сидеть в отравленном воздухе два три часа нецелесообразно. Было бы и одного раза. Зато дети шли с удовольствием. У одной девочки бессонница. Слух идет, что мы останемся в этом помещении.

30, 1 июля. Ездила нарочно к Владимиру Александровичу узнать о помещении. Объяснила ему наши неудобства. Он вполне согласен с этим, но говорит, что очень трудно найти помещение с порядочным столом. Его же училище не готово. Обещал пока укрыть юрту кошмами от дождя.

1-го был доктор. Больных нет. Сообщил нам, что Владимир Александрович говорит, что помещение будет для второй половины, что на три дня не стоит переходить. Что и требовалось доказать. На счет квартиры значит можно успокоиться, а то меня все это сильно заботило и смущало. Кажется числа пятого поедем. Погода все стоит скверная, гулять не ходим. Настроение падает. Хочу устроить на скорую руку детский спектакль; по совету Ивана Ивановича хотим поставить коротенькую пьеску из журнала «Всходы». Только помещение то наше… но да как-нибудь уже устроим.

3-го июля. Весь день шел дождь, к ночи нависли черные грозовые тучи, так что в семь часов было совсем темно; поэтому мы, предчувствуя проливной дождь, заблаговременно поспешили убраться из юрты, перетащили тюфяки, одеяла, подушки послались в передней на полу. Только что успели перебраться, как полил дождь и раздался сильный удар грома, продолжавшийся до полночи. Некоторые девочки долго не могли спать.

4-го устраивали спектакль. Оживились несколько. Был сегодня доверенный от Горохова. Высказавши свое сочувствие от имени Влад. Александровича по поводу грозы и дождя, объявил нам, что мы едем во вторник.

6-го июля. Квартиру для второй смены кажется хотят старое «волостное», а обедать ходить и играть в наш теперешний двор. Дети здоровы, собираются в дорогу.

Список воспитанниц детской колонии 2 группы 1) Волкова Наталья 2) Аваровская (Лукерья ) Агриппина 3) Кураева Лукерья 4) Лаврова Елена 5) Монткевич Мария 6) Никифорова Анастасия 7) Субботина Сира Тризно Евфралия 9) Фаникова Парасковия 10) Шерцингер Лидия

13 июля сели на пароход. Шел дождь. Погода гадкая, сыро, мертво; но дети не унывают. Устремляют все взоры на горизонт, в обетованный Бердск, надеясь, что там синие блещут небеса. Хорошо, что нас вскоре по выходу из Томска перевели в две четырехместные каюты и мы чувствовали себя своей одной семьей. Ночью с 14 на 15 приехали в Бердск на новоселье, т.е. на новую квартиру. Спальная комната большая, светлая, но плохо выветренная. Говорят, впрочем, что здесь веками коплена грязь и пыль. В особенности передняя комната с затхлым воздухом нежилого помещения. Рамы пришлось при нас выставлять, холодно быть боялись выставлять, т.к. рамы плохие… теперь лучше воздух и жизнь у нас к концу недели входит в свою колею. Только строго придерживается распределения времени сообразно инструкции не приходится, т.к. на хотьбу в столовую, в купальню много приходится…… настроение в колонии хорошее и ни одна не скучает.

17-го июля. Был доктор по моей просьбе. У Фаниковой сначала были головные боли, а потом сделалось лихорадочное состояние. У Субботиной- расстройство желудка, понос. У Шерцингер — глаза болят и короста на голове, которая, впрочем от купания- мытья и смазывания вазелином проходит.

19-го. Был доктор. Выдал нам книг и привез лекарства для Фаниковой- хины и Субботиной от поноса- onit. Неделя подходит к концу. Особенного ничего не случилось. У Шерцингер глаза……… От купания делаются лучше. Купаются все девочки утром и перед вечерним чаем, исключая трех: Фаниковой, Никифоровой, у которой кашель. К концу 1-й недели дети заметно начали утомляться прогулками, и не мудрено весь день в хотьбе: из спальни в столовую 5 минут хотьбы, да 10 минут до купальни, да 25 минут хотьбы по лесу. Дня два не пойдем в лес. Собираемся уйти на целый день в лес, да не можем найти чайника железного, а самовар хозяйка не дает. Вообще с хозяйкой много недоразумений. Г-н Горохов не условился с ней и она теперь знать ничего не знает, то полы не хочет мыть, то молока не даст. Ужасно неприятно всем от недоразумения. Жаловаться всякий раз Влад. Александровичу не хочется, а придется должно быть.

27 июля. У Фаниковой заболела шея, так, что один день она не могла ее повернуть, был доктор и смазал шею едом. От болезней она стала очень раздражительна и капризна; происходят от этого маленькие недоразумения, которые приходится сглаживать. Остальные девочки здоровы, впрочем у одной хрипота; не знаю от того, что промочила ноги во время большой прогулки нашей на покос по другую сторону Оби. Часов в 10 около утра мы отправились с провизией на целый день на покос, нашей стряпухи Петровны нужно было переправиться на паром на другую сторону Оби, а до перевоза версты три верных будет, но тут мы порядочно отдохнули, т.к. пришлось ждать паром почти целый час. Так что успели отдохнуть и поскучать в ожидании. Но, когда стали подъезжать проезжающие и показался паром, направляющийся к нам, сразу оживилась наша маленькая колония. Наконец паром у берега и девочки живо, взявши каждый свой узелок, перебежали живо на паром. Через пол часа были на той стороне. Тут сняв обувь пошли по берегу по притоптанной луговой траве по направлению к покосу. Дорога была интересна для девочек, потому что характер природы совсем не тот обычный, который привыкли видеть в окрестностях Бердска. Вместо обычного темного, соснового бора с его иглами и шишками, кругом яркие, зеленые, мягкие луга и покосы, и запах душистого сена. Все это производило приятное впечатление. Кругом оживление. Народ видно, что торопился убрать скошенную траву – ведро: где гребут, где копна возят. Ведут разговоры,……..

Мои девицы тоже с оживлением беседовали, глядя на них и бодро продвигались вперед; но к концу заметна была усталость среди девочек. Когда пришли к покосу, там уже гребли. Некоторые девочки тотчас же принялись грести, кто вилами, кто граблями; другие бросились на траву отдыхать, а третьи начали искать ракушек, ползая по бережкам озерок. Остальные же девочки с Петровной стали разводить огонь и готовить обед, надо было поторапливаться, по солнышку уже время было около 2- х часов и дети хотели есть. После обеда большинство собирало ракушек, или раковинок, больно они ими заинтересовались, остальные же возились около сена. Солнце уже склонилось к западу, когда мы пошли искать места – купаться перед чаем. После чая уже вечерело и надо было поторапливаться к дому; путь же не близкий. Хорошо, что можно было все наши узелки, посуду сложить в воз, возвращающихся хозяев. Некоторых послабее девочек увезли. Так незаметно прошел весь день. Детям не хотелось возвращаться; все просились ночевать, но ночевать не было теплой одежды.

Эта прогулка придала некоторое разнообразие нашей жизни. Не знаю, что еще придумать? Трудно при наших обстоятельствах. Рано уходить в лес, не успеем вернуться к обеду. День проходит в обычном порядке. Работать в огороде сейчас нечего, исключая поливки …. да картофель почистить к обеду. Из ручных работ; начали недавно делать букет из бумаги и собранной зелени. С хозяйкой воевать приходится. В общем жизнь плывет в колонии гладко, дети ведут себя все хорошо и не скучают. Замечаний особенных не приходится делать, кроме самых обыкновенных в обыденной жизни вроде того: не опаздывать к столу, на молитву, выходить из воды; последнее замечание приходится несколько усиливать, потому что больно уже увлекаются купанием и плаванием почти все, не умеющие человек семь научились плавать здесь.

Наказаний никаких не допускаю, кроме строгого внушения и замечания. За последнее время вот Фаникова начала пользоваться своим болезненным состоянием, стала заносчива с подругами, обидчива и капризна. Девочки вздумали и проучить и не стали с ней играть и вообще стали сторониться ее. Но я скоро заметила это и постаралась их помирить и и сгладить их отношения. Но грустное настроение не проходит у ней совсем. Ей кто то сказал, что она недолго проживет и она сама про себя говорит, что у нее чахотка и что проживет 15 лет. Жаль девочку.

31 июля. Гороховы предложили нам принять участие в прогулке на пароходе. Мы, конечно, с удовольствием все согласились, наскоро пообедав, стали живо собираться. Половина уже были готовы как на дальнюю пристань. Другая половина поехала немного погодя. Когда мы приехали на пароход, там уже собралась порядочное общество. Ездили до Тулы, тут высадились, погуляли и поехали обратно. День прошел незаметно и весело. Девочки сначала стеснялись, но потом разошлись: играли, потом болтали, чаевали и кушали конфеты.

5 августа. До сегодняшнего дня погода стояла хорошая, дни жаркие, ясные. Девочки было переселились в юрту, да опять через три дня обратно: по ночам холодно, говорят. Сегодня день пасмурный. У Фаниковой болит голова, все жалуются на блох и клопов. Действительно этого добра порядочно …. Я сама кажется скоро сдурею от них. Которую ночь не сплю. Хозяйка квартирная очень однообразно готовит, а мы каждый раз настаиваем просить, требовать и вообще, что называется с ней надоело: жаловаться Горохову неудобно. Скоро конец нашему пребыванию. Как ни грустно с купанием приходится покончить: нет да и по времени кажется пора кончить.

7 августа. Сегодня пять девочек искупались в последний раз. В лес еще ходим, собираем костянику. Недавно даже сварили девочки собственноручно из скопленного сахара из сбережений от чая варенье, полакомиться. Расстройством желудка некоторые страдают. Фаникова теперь здорова пока.

10 августа. Ездила сегодня к Гороховым. Владимира Александровича нет. Анна Ивановна говорит, что Влад. Алек, предполагал наш выезд 10-го. Не знаю почему так рано, тем более погода сейчас хорошая. Но так как у нас не готово то выезд отложили до 12-го. Анна Ивановна приняла очень любезно, мило. Подарила букет цветов из своего сада и обещалась завтра заехать к нам. Мы ей завтра преподнесем корзиночку с бумажными цветами, труды девочек. Чем богаты, тем и рады.

11 августа. Вчера к вечеру Волкова почувствовала лихорадочное состояние, сделалась вялая и все клонило ее ко сну. Оказывается и утром она чувствовала себя не совсем хорошо, да не сказала Ивану Ивановичу, который был без меня. Спрашивал все ли здоровы? Я просила прислать хины и навестить. На днях девочки ездили по заливу, в котором купаемся, в лодке. Сами гребли и правили, то составило им громадное удовольствие. Много было шуму и смеху; в особенности, когда лодка под опытным управлением рулевого долго не могла причалить к берегу, а то в одну, то в другую сторону покачивалась.

11 августа. Была сегодня у нас Анна Ивановна. Колонистки поднесли в знак выражения чувства признательности корзиночку с бумажными цветами своей работы при этом та, которая подносила, сказала коротенькую речь — благодарность. Анна Ивановна видимо была тронута, расцеловала всех девочек и подарила конфет и орехов, пообещалась испечь подорожников. Завтра выезжаем. Дети все здоровы. Волкова поправилась.

Новости smi2.ru