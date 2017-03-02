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28 февраля около 18.00 граждане сообщили в полицию о том, что на улице Широкой пожилая женщина просит помощи и пытается догнать мужчину. Ближайший полицейский патруль был немедленно направлен на место происшествия и задержал гражданина. 60-летняя женщина рассказала полицейским, что в подъезде дома по улице Широкой мужчина отобрал у нее 100 рублей и сумку с продуктами. Потерпевшая бросилась в след за пытающимся скрыться грабителем.
Подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Им оказался 42-летний житель Искитимского района, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, разбой и грабеж. В результате следственных действий и оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 7 «Ленинский» установили причастность задержанного к трем аналогичным преступлениям, совершенным в Ленинском районе Новосибирска.
В этот же день около 13.00 подозреваемый напал на 77-летнюю пенсионерку. Жестоко избив ногами пожилого человека, подозреваемый забрал сумку с деньгами и спокойно вышел из подъезда. Двумя днями ранее у дома по улице Невельского жертвой преступника стала 39-летняя женщина, которой понадобилась помощь медиков. Нападавший несколько раз ударил её битой, и похитил телефон, а также 11,5 тысяч рублей. Еще одной потерпевшей оказалась 54-летняя женщина, которой злоумышленник распылил в лицо газ из баллончика, после чего завладел сумкой с мобильным телефоном, банковскими картами и деньгами в сумме 3000 рублей.
Как установлено, в Новосибирске искитимец жил у друга. Добытые преступным путем денежные средства тратил на покупку спиртного. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 и 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж и Разбой). Проверка причастности подозреваемого к аналогичным преступлениям продолжается.
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