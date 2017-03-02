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«Электронный город» продали Дому.ру

«Эр-телеком холдинг» выкупил 100% «Новотелеком» (работает под брендом «Электронный город»), сообщает ДК. Отмечается, что близким к двум компаниям источникам известно о завершающей стадии сделки, которая состоялась после одобрения ФАС России.

В январе стало известно, что ходатайство «ЭР-Телекома» о приобретении 100% доли в уставном капитале «Новотелекома» удовлетворено ФАС. На тот момент аналитики оценивали стоимость сделки на уровне 1,1-1,6 млрд руб. Эксперты уверены, что приобретение позволит «ЭР-Телекому» (известен как оператор «Дом.ru») укрепить позиции на рынке ШПД и укрепить позиции на рынке платного ТВ, получив почти треть всех потребителей интернета в регионе.

«Новотелеком» работает на рынке Новосибирска с 2003 года, охват достигает 92% территории города. Представлен также в Бердске и Искитиме. Абонентами оператора являются примерно полмиллиона новосибирцев.

Другой участник рынка пояснил, что слияние не должно отразиться на работе остальных операторов

— Мы уже давно работаем на рынке с двумя игроками: «ЭР-Телекомом» и «Электронным городом». Не знаю, как для других игроков, но то, будет на рынке один объединенный игрок или два разных, на нашу работу не повлияет. Рынок сейчас насыщенный, идет борьба за абонентов через внедрение новых услуг, и рост качества. Мы же сейчас сфокусированы именно на развитии новых сервисов и услуг для абонентов. В этом смысле количество игроков рынка не влияет на количество и качество услуг, — поясняет руководитель PR-направления «Сибирских сетей» Яна Назарова.

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«Электронный город» продали Дому.ру

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [12:45]

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