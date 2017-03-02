На Русской православной церкви лежит часть ответственности за трагические события революции 1917 года в России, полагает глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Как раз эти люди, которые потом и сыграли большую роль в событиях октября 1917 года и последующих — солдаты, матросы, — эта среда в особенности была расцерковлена», — заявил Легойда в программе «От первого лица» на телеканале ТРО.

«Конечно, это во многом вина и ответственность тех священников, которая тогда была. Это одна из причин, и причин очень серьезных, потому что церковь, конечно, не может быть успокоенной», — отметил Легойда.

По его словам, церковь, начиная с Петра I, «планомерно бюрократизировалась»: патриаршество было упразднено, ввели должность обер-прокурора Святейшего Синода, происходил разрыв с традицией. В 1916 году в российской армии отменили обязательную исповедь, через год добровольно исповедовались менее 10% военнослужащих, передает «Интерфакс».

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