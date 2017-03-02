USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
На Русской православной церкви лежит часть ответственности за трагические события революции 1917 года в России, полагает глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Как раз эти люди, которые потом и сыграли большую роль в событиях октября 1917 года и последующих — солдаты, матросы, — эта среда в особенности была расцерковлена», — заявил Легойда в программе «От первого лица» на телеканале ТРО.
«Конечно, это во многом вина и ответственность тех священников, которая тогда была. Это одна из причин, и причин очень серьезных, потому что церковь, конечно, не может быть успокоенной», — отметил Легойда.
По его словам, церковь, начиная с Петра I, «планомерно бюрократизировалась»: патриаршество было упразднено, ввели должность обер-прокурора Святейшего Синода, происходил разрыв с традицией. В 1916 году в российской армии отменили обязательную исповедь, через год добровольно исповедовались менее 10% военнослужащих, передает «Интерфакс».
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [12:30]
[12:55] С битой и газовым баллончиком грабил женщин искитимец
[12:45] «Электронный город» продали Дому.ру
[12:30] Часть вины за Октябрьскую революцию РПЦ взяла на себя
[12:55] С битой и газовым баллончиком грабил женщин искитимец
[12:45] «Электронный город» продали Дому.ру
[12:30] Часть вины за Октябрьскую революцию РПЦ взяла на себя
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -6 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: южный