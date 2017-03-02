Вот так встречает своих покупателей с ограниченными возможностями супермаркет «Продсиб», расположенный в микрорайоне «Белокаменный. Куда смотрит АТИ?

От редакции: А как долго закрыт вход? Может быть, вы попали в тот момент, когда снег собирались убирать?

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