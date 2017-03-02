Президент Владимир Путин, а также министр обороны Сергей Шойгу посетили Хакасию с неофициальным визитом. Первым в Хакасию прибыл Шойгу.

Борт номер один до сих пор находится в аэропорту Абакан, сообщили бдительные читатели местного портала 19rus.info.

Управление информационной политики главы РХ ничего по поводу посещения первых лиц государства не сообщили. И, скорее всего, на самом деле не в курсе происходящего. Вот и сегодня нет официальной информации по поводу отъезда руководителей из республики.

Как всегда, отсутствие информации порождает множество слухов. Очевидцы сообщили не только о прибытии в международный аэропорт Абакан самолетов президента и министра, но и другие подробности.

Как уверяют читатели, самолет спецсвязи президента вчера кружил в Усть-Абаканском районе, над территориями населенных пунктов Усть-Бюрь, Бискмжа, а также Сорска. Как известно, там находятся заимки.

То есть первые руководители позволили себе краткосрочный отпуск в Хакасии? Ни для кого не секрет, что в 2013 году Владимир Путин отдыхал в Тыве и Хакасии в компании Дмитрия Медведева и Сергея Шойгу, а в 2014 году − в сибирской тайге.

На 19rus.info не раз сообщалось о поездках Путина на Алтай, в Туву и Хакасию, где Владимир Владимирович любит отдыхать от государственных дел. Правда, официально об этом никогда почти не сообщается. В 2015 году президент отметил свой день рождения — 7 октября — в Сочи, источник информагентства утверждал, что спустя несколько дней вместе с президентом в Хакасии побывали высокопоставленные чиновники, генералы, был замечен и знаменитый российский кинорежиссер Никита Михалков. Не обошлось и без министра обороны.

Последний раз 29 августа 2016 года президент побывал в республике и тоже неофициально. С ним тоже был министр обороны, который проинспектировал военную стройку в Абакане.

Эксперты посчитали, что Владимир Путин за время работы на посту президента РФ прилетал в Хакасию раз 5-6. Его визиты были связаны с аварией на СШ ГЭС и апрельскими пожарами 2015 года.

По информации в СМИ, Шойгу — счастливый обладатель «личной химии» с президентом Путиным. Очевидно, «химия» эта родилась на таежных заимках и непролазных зимниках Хакасии еще в 2000–2001 годах. Именно люди Шойгу – из МЧС или из регионов, неважно, организуют для Путина и поездки с голым торсом на лошадях, и окольцовывание тигриц, и гарпунирование морских млекопитающих. Не говоря уже о том, что, когда Шойгу подметил любовь президента к истории, сразу же появились и знаменитые таманские амфоры, и паро-парусный крейсер «Олегъ», торчащий в море начищенной кормой кверху.

Именно Шойгу показал Путину те места, куда и вертолетом долететь сложно: остатки строений древних царств в Якутии, Туве и Хакасии, причем не издалека, а прямо в процессе раскопок. Тогда же, вероятно, ими был замечен будущий губернатор Зимин. Он встречал гостей на собственной конеферме.

Как сообщало ИА «Хакасия» 28 февраля президент провел совещание о ходе подготовки проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.

Перед началом совещания Владимир Путин ознакомился с картой строящихся объектов универсиады 2019, в частности с макетом нового аэровокзального комплекса, спортивного тренировочного центра, спортивно-зрелищного комплекса, центра горнолыжного спорта.

Глава государства посетил также спортивный комплекс «Академия биатлона» и встретился с победителями XXVIII Всемирной зимней универсиады 2017 года, прошедшей в Алма Ате.

Большой стенографический отчёт о совещании выложен на сайте президента.

По информации краснояских СМИ, в целом глава государства остался доволен визитом в Красноярск.

Жители краевой столицы в соцсетях подмечали изменения в городе, связанные с приездом президента: отсутствие «черного неба», чистоту улиц: рабочие убрали сугробы, ям на дорогах стало меньше, и даже городские автобусы помыты. Однако красноярцы не обольщаются: ничего не изменится, как только президент уедет, всё снова станет по прежнему.

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