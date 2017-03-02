СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА «МАРИСОЛЬ»

Подарите своим любимым настоящий релакс и оздоровление! Соляная пещера «МариСоль» — уникальный центр отдыха и оздоровления в Бердске. С «МариСоль» появилась потрясающая возможность на 40 минут перенестись на уютный морской островок, подышать целебным воздухом, получить заряд бодрости, отдохнуть и повысить свой иммунитет! Воздух соляной пещеры обладает антибактериальным и противовирусным эффектом, насыщен отрицательно заряженными аэроионами хлорида натрия, благоприятно влияющих на самочувствие, умственную и физическую работоспособность. Кроме лечебного эффекта вы получите еще и эстетическое удовольствие, находясь в уютной обстановке соляной пещеры «МариСоль» — островке отдыха и оздоровления! При покупке абонемента или ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА — СКИДКИ до 35%, а так же подарки от «МариСоль» и от наших партнеров! Ждем Вас на ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ и РЕЛАКСИРУЮЩИЕ сеансы для всей СЕМЬИ в соляную пещеру «МариСоль».

Бердск, К. Маркса, 23 (рядом со школой №1) +7-913-013-44-33 www.marisol54.ru vk.com/marisol54

СТУДИЯ КРАСОТЫ FIGURA STUDIO

Скоро 8 марта! А это значит — пришло время дарить подарки своим любимым! Подарочные сертификаты на любую сумму! — на любые процедуры, — на солярий.

И конечно, наши услуги красоты для вашей фигуры по ценам 2016 года! Лето совсем близко, поэтому самое время уделять своей фигуре внимание и заботу. Быть стройной — это легко!!!!

Подробности по тел. 8-923-120-30-06

Бердск, ул. Свердлова, 12 vk.com/club71065081

ШКОЛА ТАНЦА Parallel’

Parallel’ — это мир, наполненный весельем и отличным настроением. Куда мы приглашаем всех девочек, девушек и милых дам! Каждый найдет для себя понравившееся направление! Стоит только попробовать и вы уже не сможете остановиться!

Почему ЛУЧШЕ танцевать с нами? — СИЛЬНЕЙШИЙ ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ! Наши преподаватели постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают мастер-классы, курсы и семинары! — 3 уютных, красивых зала с профессиональным музыкальным оборудованием! Комфортабельные раздевалки! Бесплатный Wi-Fi (0 этаж)! — Удобный режим работы! Тренировки 7 дней в неделю! — Система скидок!

Мы находимся: Микрорайон «Молодёжный» ул. Боровая 4/6, 2 и цокольный этаж.

т. 8-923-239-76-90 vk.com/parallelschool

МАГАЗИН НИЖНЕГО БЕЛЬЯ «ЛИДИЯ»

Кружева, чулки, модные комплекты нижнего белья… — любимые подарки для настоящих леди! Если вы хотите порадовать свою любимую 8 Марта, приходите за подарками к нам!

Подарочные сертификаты к 8 Марта – отличный вариант, чтобы ваша дама сама выбрала свой любимый комплект!

ТЦ «Сибирский Версаль», 2 этаж ТД «Гермес», 0 этаж Рынок, 2 этаж, отд.№8

ПАРИКМАХЕРСКАЯ «НОЛИНА»

Милые дамы, приглашаем вас воспользоваться нашими услугами красоты к празднику! Вы в этот день должны блистать особенно!

Образ (локоны+макияж) – 1500р.

На окрашивание ombre, shatush, BALAYAGE, 3d-lights, brond скидка 30%!

А также предлагаем воспользоваться счастливыми часами для пенсионеров: пн.-чт., с 10.00-15.00 молодежная стрижка – 150р, модельная – 250р, химическая завивка от 450р, окрашивание от 450р.

Бердск, Островского ул. 174 тел. 8-913-713-44-56

vk.com/club_nolina

САЛОН «МАГИЯ ЛЮБВИ»

Порадуй свою любимую элегантным эротическим бельем. При выборе товара продавец не навязчиво направит Вас и не задаст лишних вопросов. Мы ценим наших постоянных клиентов и всегда рады новым. Каждый день в нашем магазине много акций и подарков для Вас! Долой сомнения, наши магические подарки на 8 Марта Вы запомните! 18+

Бердск, ул. Лелюха, 13

т. 8(383-41)2-16-09

www.intim-ml.ru

vk.com/club81589887 intim.vesberdsk.ru

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