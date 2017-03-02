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Спасает от потопа микрорайон Южный власть Бердска

Грядущее затопление Южного микрорайона чрезвычайно беспокоит власть Бердска. Эта тема стала одной из главной на совещании чиновников с представителями ТОС «Южный» 28 февраля. Начальник управления ЖКХ Владимир Захаров честно признался, что муниципалитет своими силами до активного таяния снег вывезти с территории микрорайона не сможет.

— Наша главная задача — не пустить воду с аэродрома, которая пойдет по каналам на ул. Космическую. Поэтому большая просьба к вам, руководству ТОСа и активным людям, самостоятельно вывезти снег с ваших участков, — попросил Захаров, отметив, что город может предоставить «южанам» щадящие условия приемки снега на городской свалке.

При официальном обращении ТОСа к власти, велика вероятность того, что снег с Южного на полигоне ТБО будут принимать бесплатно.

Собственники домов на 23-м квартале Южного пожаловались на то, что их и без того подтопляемая территория сейчас завалена снегом «ужас как». Владимир Захаров заявил, что знает о проблеме и обещал «посмотреть». Еще его попросили заглянуть на ул. Российскую, где тракторист сгребает снег в кучи на противоположную строну от водоотводной канавы.

Захаров сдержал обещание и на следующий день провел выездное совещание в Южном. Он вместе с другими чиновниками и депутатом микрорайона Владимиром Годубевым осмотрел проблемные места.

— В данный момент идет плановая обваловка в районе аэродрома силами ЖКХ. Цель – пустить воду, которая появится при таянии снега на аэродроме, через водоотводные канавы на улице Бердского спецназа, — еще раз заявил начальник управления ЖКХ.

Он указал, что собственники не следят за состоянием водоотводных канав, которые из-за этого бывают заужены и замусорены. По оценке Владимира Николаевича, общими усилиями жителей и власти возможно существенно снизить риски затопления территорий Южного микрорайона.

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Спасает от потопа микрорайон Южный власть Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [12:05]

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