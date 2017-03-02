В 2016 году Сибирское ГУ Банка России выпустило в наличный оборот монет на сумму 134 млн рублей, вернулось меньше трети. Большая часть металлических денег осталась в кошельках и копилках жителей, сообщили сегодня, 2 марта в пресс-службе банка.

«Банк России постоянно выпускает в обращение монеты, обратно в банковский сектор в первоначальных объемах они уже не возвращаются. Монеты быстро выводятся из оборота, хотя могут и должны служить до 25-30 лет. Для сравнения, срок жизни 10-рублевой банкноты составляет в среднем меньше одного года», – рассказала замначальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина.

Возвращается в Сибирское ГУ Банка России от четверти до половины выпущенных монет рублевых номиналов, и только 1-2% 10-копеечных и 50-копеечных монет. В результате за год у жителей Новосибирской области осталось на руках 127 тонн металлических денег.

Использовать эти деньги можно для оплаты любых покупок. По закону организации всех форм собственности и сфер деятельности обязаны принимать во все виды платежа монеты любого номинала. С жалобой на отказ можно обратиться в Роспотребнадзор.

Также монеты можно зачислить во вклады или на банковские карты. Если монеты отказывается принимать банк, то можно направить обращение в Банк России в электронном виде через «Интернет-приемную» на официальном сайте (www.cbr.ru) или в письменном виде в Сибирское ГУ Банка России (630099, Новосибирск, Красный проспект, 27).

«Отказ принимать монеты для оплаты товаров, работ или услуг является нарушением закона и попадает под действие части 4 статьи 14.8 Кодекса об административных правонарушениях. Наказанием является административный штраф в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц, и от 30 тыс. до 50 тыс. рублей – для юридических лиц», – пояснила Лариса Галкина.

Справочно В среднем на каждого жителя России, в том числе и младенцев, приходится по 439 монет. В целом они весят больше 1,2 кг. Их общая стоимость составляет больше 580 рублей.

Новости smi2.ru