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Лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади выступил с «прощальной» речью и распространил ее среди проповедников ИГ, сообщил иракский телеканал Al-Sumaria со ссылкой на неназванный источник. Также телеканал утверждает, что террористов призывают стать смертниками, взорвав себя в окружении правительственных войск, или бежать в горы на севере Ирака.
Лидер «Исламского государства» признал свое поражение на иракском фронте. Как сообщают источники иракского телеканала Al-Sumaria, вчера он записал «прощальное» обращение к своим сторонникам и распространил его через ряд проповедников. В нем он призывает террористов «замаскироваться и бежать в горные районы» или «взорвать себя в окружении иракских солдат».
Кроме того, по данным Al-Sumaria, «все лидеры высшего совещательного органа моджахедов бежали из города Талль-Афар и остальной части Найнавы (провинция в Ираке) в сторону Сирии».
Абу Бакр аль-Багдади объяснил свой призыв тяжелым положением, в котором сейчас оказалась его группировка после ряда поражений, передает Ъ.
Казахстанский эксперт по экстремизму и реабилитации экстремистов Алибек Киманов выразил сомнение, что сообщение Al-Sumaria соответствует действительности. «Возможно, это информационный вброс, направленный на деморализацию боевиков, — предположил он.— И если это так — хорошо, что такие вбросы делаются. С другой стороны, это сообщение совершенно не в духе ИГ. Еще несколько дней назад их сторонники размещали на YouTube видеозаписи о победах группировки с призывами продолжать борьбу».
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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [11:55]
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