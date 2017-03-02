Приостановили поиски пропавшего вертолета «Робинсон» в Горном Алтае, сообщило главное управление МЧС по региону. Напомним, частное авиасудно с пилотом и четырьмя пассажирами на борту рухнуло в Телецкое озеро вечером 12 февраля. Двухнедельные поиски разбившейся машины не дали существенных результатов: сотрудники заповедника нашли на берегу тело одной из пассажирок и несколько мелких обломков вертолета.

Продолжать работы в районе крушения сейчас невозможно по двум причинам, объясняет ведомство. Во-первых, уже третью неделю поверхность Телецкого неспокойна. В последние несколько дней на озере холодно, порывистый ветер до 18 м/с и волны высотой в 1,5 м: в такой шторм подводные поиски проводить очень опасно. Во-вторых, технику и аппаратуру, доставленную из разных регионов, нужно обслуживать, а это требует затрат.

Пропавший «Робинсон» искали 128 человек, 24 единицы техники, семь плавательных средств и пять вертолетов. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», с 13 по 20 февраля на месте трагедии работали и трое специалистов во главе с начальником Бердского поисково-спасательного отряда. На специально доставленном судне на воздушной подушке «Арго» они проходили десятки километров по воде и льду. Погода всячески препятствовала поискам: из-за 20-градусного мороза дно судна-амфибии покрывалось льдом, и экипаж не мог работать больше двух часов.

На какое время отложили поисковую операцию и возобновят ли ее, ГУ МЧС по Республике Алтай не сообщает. По словам начальника Бердского ПСО Николая Ярманова, пока к ним не поступало сигналов о том, что их помощь может снова потребоваться на месте крушения. Возможно в благоприятную погоду специалисты снова попытаются отыскать утонувшую машину и поднять на берег тела четырех погибших.

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