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Усыплять невостребованных бездомных животных призывает Онищенко

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает необходимой мерой усыплять бездомных собак, которых не забирают из приютов для животных. Такое мнение он высказал, комментируя недавние случаи нападения на людей бездомных собак, передает ТАСС.

«Там, где есть устоявшаяся культура, как в Москве, например, отправлять собак в приюты, тех, кого не забирают, нужно умерщвлять с помощью гуманитарных методов, то есть инъекциями», — пояснил он.

По словам Онищенко, бродячие собаки являются не только угрозой для жизни людей, но и переносят опасные инфекции. «Собака — это хищное животное, что у нее на уме, мы не знаем. Плюс они еще источник инфекций. Ни одного животного на улице быть не должно», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Якутске бойцовская собака насмерть загрызла ребенка. Следователями установлено, что 27 февраля в период с 14 до 15 часов ребенок находился в детской коляске без присмотра взрослых на террасе частного жилого дома, а пес был выпущен из вольера на прогулку по двору. В результате нападения собаки младенец скончался. Собака была усыплена сотрудниками службы по отлову безнадзорных животных.

Другой случай произошел 19 февраля в Махачкале: у дома № 38 по улице Петра I было обнаружено тело девочки со следами, предположительно, укусов собак. Следственное управление СК РФ по Дагестану по данному факту возбудило уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Следствие считает, что это произошло в связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами управления ЖКХ Махачкалы обязанностей по отлову бездомных животных.

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Усыплять невостребованных бездомных животных призывает Онищенко

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [11:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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