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В первые день весны в Бердске произошло ДТП с пострадавшими. Водитель получил серьезные травмы.
Как сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области, в среду, 1 марта в 9.20 на пересечении улиц Павлова и Рогачева столкнулись «Тойота Корона Премио» и « Хендай Солярис».
«Тойотой» управлял 30-летний водитель, за рулем «Хендая» находился 40-летний мужчина. По информации областной Госавтоинспекции, в ДТП пострадал последний. У него диагностировали травму позвоночника и сотрясение головного мозга.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [11:10]
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