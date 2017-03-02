В первые день весны в Бердске произошло ДТП с пострадавшими. Водитель получил серьезные травмы.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области, в среду, 1 марта в 9.20 на пересечении улиц Павлова и Рогачева столкнулись «Тойота Корона Премио» и « Хендай Солярис».

«Тойотой» управлял 30-летний водитель, за рулем «Хендая» находился 40-летний мужчина. По информации областной Госавтоинспекции, в ДТП пострадал последний. У него диагностировали травму позвоночника и сотрясение головного мозга.

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