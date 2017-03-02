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Сокращение спроса со стороны иностранных потребителей и уменьшение темпов роста внутреннего спроса вынудило промышленность перейти к снижению отпускных цен. Одновременно с этим темпы роста производства замедлились до четырехмесячного минимума
Отпускные цены на продукцию российских промышленных предприятий в феврале 2017 года снизились впервые за более чем полтора года, говорится в отчете компании Markit. В предыдущий раз снижение отпускных цен ее аналитиками было зафиксировано в июле 2015 года.
По словам старшего экономиста компании Markit Пола Смита, снижение отпускных цен связано с ослаблением спроса со стороны клиентов и в первую очередь со спадом спроса из-за рубежа. Сокращение экспортных заказов, по данным Markit, идет уже три с половиной года. Оно продолжилось и в феврале 2017 года, что привело к падению темпов роста общего числа новых заказов до минимума с сентября прошлого года.
«Из трех основных групп производителей ускорение роста произошло лишь в группе потребительских товаров», — отмечается в отчете Markit.
Значение индекса деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России по итогам февраля 2017 года сократилось до 52,5 балла (в январе было 54,7 балла), достигнув минимума за четыре месяца. Тем не менее индекс PMI по-прежнему уверенно удерживается выше критической отметки (50 баллов), превышение которой указывает на рост деловой активности.
«Несмотря на февральское замедление, компании остались уверены в увеличении объемов производства в ближайшем году. Компании ожидают, что усиление спроса, новые долгосрочные контракты и возобновление экономического роста приведут к повышению объемов производства в ближайшие 12 месяцев», — подчеркивается в отчете аналитиков Markit.
Оценивая степень оптимизма российских промышленников, Пол Смит отметил, что она оказалась «самой яркой с мая 2015 года».
Источник: РБК
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [11:00]
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