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Спрос на продукцию заводов России упал

Сокращение спроса со стороны иностранных потребителей и уменьшение темпов роста внутреннего спроса вынудило промышленность перейти к снижению отпускных цен. Одновременно с этим темпы роста производства замедлились до четырехмесячного минимума

Отпускные цены на продукцию российских промышленных предприятий в феврале 2017 года снизились впервые за более чем полтора года, говорится в отчете компании Markit. В предыдущий раз снижение отпускных цен ее аналитиками было зафиксировано в июле 2015 года.

По словам старшего экономиста компании Markit Пола Смита, снижение отпускных цен связано с ослаблением спроса со стороны клиентов и в первую очередь со спадом спроса из-за рубежа. Сокращение экспортных заказов, по данным Markit, идет уже три с половиной года. Оно продолжилось и в феврале 2017 года, что привело к падению темпов роста общего числа новых заказов до минимума с сентября прошлого года.

«Из трех основных групп производителей ускорение роста произошло лишь в группе потребительских товаров», — отмечается в отчете Markit.

Значение индекса деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России по итогам февраля 2017 года сократилось до 52,5 балла (в январе было 54,7 балла), достигнув минимума за четыре месяца. Тем не менее индекс PMI по-прежнему уверенно удерживается выше критической отметки (50 баллов), превышение которой указывает на рост деловой активности.

«Несмотря на февральское замедление, компании остались уверены в увеличении объемов производства в ближайшем году. Компании ожидают, что усиление спроса, новые долгосрочные контракты и возобновление экономического роста приведут к повышению объемов производства в ближайшие 12 месяцев», — подчеркивается в отчете аналитиков Markit.

Оценивая степень оптимизма российских промышленников, Пол Смит отметил, что она оказалась «самой яркой с мая 2015 года».

Источник: РБК

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Спрос на продукцию заводов России упал

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [11:00]

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