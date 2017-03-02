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Чаще судиться из-за кредитов стали банки с жителями Бердска

Бердчане все чаще предпочитают решать споры в присутствии человека в мантии. Об этом свидетельствует статистика слушаемых Бердским городским судом дел. В 2016 году на рассмотрение судей гражданской коллегии поступило 2388 исков — это на 101 больше, чем в предыдущем году. Число уголовных дел, напротив, немного снизилось, всего их было 331.

Именно гражданские иски составляют большую часть всех слушающихся в горсуде дел. Порой в день, согласно сайту органа, бердские судьи-цивилисты рассматривают более 20 заявлений. Из-за того что гражданских споров год от года становится все больше, в местном органе правосудия даже увеличили число специалистов по таким делам. Помимо судебных процессов на плечах судей лежит еще один огромный пласт работы — рассмотрение материалов, связанных с исполнением судебных решений по гражданским делам. В 2016 году их было 1540, а годом раньше — 1261.

— Если ранее в состав уголовной коллегии входило пятеро судей и столько же — в гражданскую, то сейчас в в гражданскую коллегию входят шесть судей, соответственно, уменьшилось число судей, слушающих уголовные дела — сейчас их четыре, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» председатель Бердского горсуда Павел Яковинов.

Тяжбы устраивают не только соседи и незнакомые бердчане по каким-либо бытовым конфликтам. Велико число разбирательств между горожанами и различными организациями. Так, говорит Павел Валерьевич, растет число исков о взыскании кредитов. В 2016 году банки более 500 раз обращались в суд, чтобы вернуть долги. О том, как не оказаться в качестве ответчика в процессе с займодателями, председатель Бердского горсуда рассказал в интервью с «Курьер. Среда. Бердск» — читайте в следующих материалах.

Семейные драмы — тоже не редкая картина для бердских судей. В прошлом году им пришлось 25 раз решать споры охладевших друг к другу родителей о том, кто должен воспитывать ребенка. Но еще чаще арбитры имели дело с неблагополучными семьями. Здесь заставляют задуматься не только цифры, но и печальная тенденция: тех, у кого власть вынуждена забрать детей, в десятки раз больше тех, кто встает на путь исправления. Только в 2016 году в производстве бердских цивилистов было 62 дела о лишении родительских прав. И лишь один раз судьи решали вопрос о том, чтобы эти права восстановить.

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Чаще судиться из-за кредитов стали банки с жителями Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [10:40]

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