Отдел МВД России по Бердску призывает бердчан к бдительности. Как застраховаться от «телефонных мошенников»? Что предпринять и как действовать, если вам позвонили и рассказывают о «горе вашего родственника»?

— Как правило, злоумышленники, звонят на домашний или мобильный телефон и, представляясь сыном, дочерью, внуком, сообщают о случившейся с ними беде. При этом умышленно искажают голос и свою речь, шипилявя, говоря навзрыд. Пользуясь неожиданностью и замешательством потенциальной жертвы, убеждают, что ситуацию можно решить с помощью некоторых денежных сумм. Ссылаясь на добродушие сотрудников полиции, следователей, готовых пойти на уступки, предлагают передать «курьеру» деньги, — рассказал замнчальника отдела МВД по Бердску Роман Молодавский.

Если вам позвонили, представляясь родственниками, или знакомыми ваших родственников попавших в «беду», проверьте полученную информацию, советует Роман Михалович. Для этого просто позвоните своим близким и поинтересуйтесь о происшествии. Даже если их мобильный телефон не отвечает или находится вне зоны действия сети, не надо впадать в панику, перезвоните еще раз. По телефонам 02, 30023, 112 (с мобильного) проинформируйте полицию о поступившем Вам звонке.

Помните, что в случае настоящего происшествия, про которое вам рассказывали «попавшие в беду родственники», сотрудники правоохранительных органов не «пойдут на уступки» за денежное вознаграждение. В данном случае ВАС ПЫТАЮТСЯ ОБМАНУТЬ. Кроме всего прочего знайте, соглашаясь разрешить сложившуюся ситуацию за деньги, вы становитесь участником противоправного деяния.

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