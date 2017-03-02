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С пистолетом ограбил офис микрозаймов из-за долга в 1 млн красноярец в Новосибирске

В Новосибирске раскрыто разбойное нападение на офис выдачи микрозаймов, сообщили 1 марта в управлении МВД по Новосибирской области.

Вечером 26 февраля в помещении павильона по выдаче микрокредитов на Красном проспекте был совершен разбой. Угрожая работнику офиса пистолетом, неизвестный потребовал деньги. Женщина отдала нападавшему 3 тысячи рублей, однако это не устроило злоумышленника, который потребовал выдать ему более крупную сумму.

В ходе разговора женщина успела незаметно нажать кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие по сигналу тревоги сотрудники частного охранного предприятия удерживали злоумышленника на месте до прибытия полицейских.

Сотрудники отдела полиции №3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску доставили подозреваемого в дежурную часть и изъяли у него орудие преступления – пневматический пистолет. Также с места преступления была изъята видеозапись, запечатлевшая действия нападавшего.

Как установили полицейские, 22-летний мужчина приехал в Новосибирск из Красноярска. Как пояснил подозреваемый, он задолжал своим знакомым в общей сложности около миллиона рублей. Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Видео ГУ МВД по НСО

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С пистолетом ограбил офис микрозаймов из-за долга в 1 млн красноярец в Новосибирске

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [10:10]

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