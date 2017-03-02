Школа существует уже более 5 лет, завоевала любовь многих бердчан. В школе преподают более 15 направлений для детей и взрослых. В группе ежедневно пополняется расписание мастер-классов, полезные советы для танцоров, расписание тренировок, размещаются фотографии и видео с занятий и выступлений. Тренеры регулярно повышают свой уровень. Есть система скидок и бонусов.

Школа танцев «Exclusive» основана 1 августа 2016 г. Школа уже является постоянным участником и призером различных соревнований и выступлений. Более 15 танцевальных и фитнес-направлений, некоторые из них уникальны для Бердска, такие как ВОЗДУШНАЯ АКРОБАТИКА и ВОЗДУШНЫЕ ПОЛОТНА, авторские программы танцевального фитнеса для взрослых. В группе постоянно выкладываются видео и фотографии с занятий и выступлений. Обновление расписания и еще много чего интересного.

«Дракоше» всего год с небольшим, но уже весь Бердск знает о центре развития, многим он уже пришелся по вкусу. Различные направления для самых маленьких детей и постарше, а также мам и бабушек. Отличный педагогический состав, изумительный интерьер, который нравится всем деткам, которые посещают центр, все ярко и красиво. В группе всегда можно узнать обо всех направлениях, расписании занятий и полезных советах для родителей. Если у вашего малыша День рождения, тогда вам обязательно надо провести его в «Дракоше». Яркий интерьер, вкусное детское меню и аниматоры надолго запомнятся вашему малышу. Все в гости к «Дракоше»!

Центр ментальной арифметики SmartyKids 1810 участников

В России направление ментальной арифметики только набирает популярность. Главное в ментальной арифметике то, что она развивает интеллектуальные способности ребенка и способствует его всестороннему развитию. Ведь благодаря счёту на абакусе дети задействуют оба полушария головного мозга. Идёт активное развитие творческого мышления, аналитических способностей, фотографической памяти. Дети становятся внимательными, самостоятельными и уверенными в себе. Методика ментальной арифметики SmartyKids подходит всем малышам. В группе вы сможете получить всю информацию об этом направлении, а опытные педагоги и администраторы группы помогут вам разобраться в любом вопросе. В группе постоянно публикуются фотографии детей с их достижениями, процессы обучения и еще много всего интересного. Вступайте. Театральная студия «Четвертая Стена» 50 участников

Если вы любите театр, как мы то тогда вам обязательно надо быть подписчиком этой группы. Театральная студия совсем недавно начала работу в городе, но уже завоевала любовь у бердчан. Попробовать себя на театральном поприще может каждый — от 4 лет и до самого преклонного возраста. Большое разнообразие тренингов на занятиях. Руководитель студии Елена Умрихина с удовольствием ответит на любой ваш вопрос.

Соляная пещера в центре города открылась совсем недавно, но уже имеет достаточно большой опыт в оздоровлении как маленьких детей, так и взрослых. Пещеру с удовольствием посещают мамы с детками, дышат полезным воздухом, что безусловно положительно влияет на организм. Пока родители релаксируют, малыш может поиграть в песочнице с игрушками или порисовать. А еще в «МариСоль» — красивый интерьер и очень удобные кресла-шезлонги. В группе постоянно проходят розыгрыши и публикуются актуальные скидки и акции. А также размещены полезные советы по галооздоровлению. Приходите, вам понравится! Медцентр Ясная поляна 250 подписчиков

1 августа 2016 года распахнул свои двери замечательный медицинский центр «Ясная поляна», который находится в живописном уголке нашего города, на территории БДО. У нас ведут прием высококвалифицированные специалисты, которые с удовольствием вам помогут в решении ваших проблем со здоровьем и «поставят вас на ноги» . В медицинском центре «Ясная поляна» ведут прием следующие специалисты: педиатр, терапевт, кардиолог, невролог, дерматолог, психиатр, психолог. Так же есть вызов врача на дом. Цены на услуги в центре весьма конкурентоспособны, поэтому если вы живете в этом районе, вам просто обязательно надо обратиться в центр, при возникновении каких-либо проблем. Рядом с центром так же есть аптечный пункт «Аптека Ясная». Вступайте в группу и вся информация у вас будет всегда под рукой. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

Соляная пещера|Белая Пещера|Здоровье|Бердск| 500 подписчиков

Дорогие друзья! Кто еще не посетил Галокомплекс «Белая Пещера» ждем вас! Добавьте себе эту группу обязательно и вы всегда будете в курсе наших событий, конкурсов и акций для вашего озоровления! Соляная пещера -это специально оборудованная комната, которая обустроена под природную соляную пещеру.На стенах нашей галокамеры нанесён толстый слой соли, как в настоящей пещере! Также при помощи особого оборудования в помещении воссоздаётся особый микроклимат естественных пещер: аппарат распыляет сухой высокодисперсный аэрозоль каменной природной соли и поддерживает необходимую температуру (20-23 градуса) и минимальную влажность внутри комнаты. Также для вашего комфорта в соляной пещере стоят мягкие удобные кресла, включен приглушённый свет и играет расслабляющая музыка.Для детей у нас есть игрушки, песочница и книги, чтобы они могли провести время максимально интересно и с пользой. Так же вы можете порадовать себя и детей вкусным и полезным кислородным коктейлем! Приходите и посмотрите всё сами! Как говорится лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

Страница, которую невозможно пропустить, если вы автолюбитель. Интересна всем, у кого есть машины, благодаря обновлению информации об ассортименте, публикации скидок для участников группы, а главное — быстрому общению с администрацией сообщества. Новые — контрактные и б/у запчасти, огромный выбор автомасел и аксессуаров для вашего автомобиля. В группе постоянно проходят акции: При покупке масла — замена бесплатно, при покупке запчастей — 5%, на установку — 10%. И еще много чего интересного. Вступайте и будьте в курсе всех акций и скидок!

Группа Такси Тонус — это удобное и быстрое решение для тех, кто ценит комфорт и безопасность каждой поездки! Оператор с удовольствием примет вашу заявку на поездку в любое удобное для вас время суток. Принимаются предварительные заказы на утро, встреча из аэропорта, из Новосибирска! ТРАНСФЕР! Помощь (без дополнительной оплаты!) Заключение договоров! Наличный, безналичный расчет! Детские Кресла! В группе можно посмотреть фотографии водителей.

ШИНОМОНТАЖ Адрес: морозова5/1 220 участников

Если вы все время проводите за рулем и вам некогда возиться со своим автомобилем, тогда вам нужно быть подписчиком этой группы. В группе вы сможете узнать все о шиномонтаже и других услугах, администраторы с удовольствием помогут в любом вашем вопросе. Для вас : Шиномонтаж, Балансировка, Ремонт боковых порезов, грыж, Правка любых дисков, сварка аргоном, Продажа шин б/у, Замена тормозных колодок. Пескоструйка дисков 700 руб, а также : Правка литых дисков, сварка цветных металлов т. 8- 913-782-2784 Режим работы с 9 до 20 ежедневно!!! Доступные цены!!!

заказ ТАКСИ | СИБИРЬ ПЛЮС | БЕРДСК 150 подписчиков

Группа Такси Сибирь плюс — это компания, которая уже 3 года помогает жителям Бердска с комфортом и безопасностью ездить по своим делам. Очень приятные и квалифицированные операторы с удовольствием примут вашу заявку на поездку в любое удобное для вас время суток. Также принимаются предварительные заказы на утро, встретим из аэропорта, из Новосибирска! Заключаем ДОГОВОРЫ! Детские Кресла! Довезем с удовольствием !

Представляем вам развлекательно-оздоровительный комплекс Алексеевские бани. Необыкновенно красивые и уютные номера, продуманные до мелочей, а также внимание и забота персонала делают отдых с нами поистине незабываемым. Стильные номера, комфортные бассейны, жаркие парные и хамамы, лучшая баня для семейного отдыха и встреч с друзьями; отличные отзывы. В группе можно посмотреть качественное видео о номерах, фотографии. Администратор очень быстро ответит на все интересующие вас вопросы, также каждый день обновляются акции и скидки, в группе постоянно проводятся розыгрыши сертификатов на посещение бань. Добро пожаловать в незабываемое путешествие в мир гармонии, спокойствия и здоровья!

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Аэродизайн-оформление воздушными шарами! г.Бердск 1400 участников

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