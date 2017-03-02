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Допинг-пробы у сельских спортсменов брать не будут на Всероссийских игры в Бердске

Бердск сегодня, 2 марта, встречает гостей со всей России — участников Всероссийских сельских спортивных игр. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в течение трех дней сельские спортсмены будут соревноваться на бердских площадках в нескольких видах спорта: лыжи, полиатлон, поднятие гири, шашки и шахматы, силовые упражнения, а также старты спортивных семей.

Для последних готовят сегодня главную площадь города. Ее с утра перекрыли. Теперь заезда со стороны парка нет. Так что депутатам, приехавшим сегодня на сессию горсовета, пришлось оставлять автомобили на парковке у магазина «Холидей». На площади Горького установили трибуны. Старты спортивных семей запланированы на 3 марта. В 13.30 начнется комбинированная эстафета.

А 2 марта с утра столпотворение и в ДК «Родина». В 8.00 здесь начала работать комиссия по допуску спортсменов к соревнованиям. Допинг-пробы не берут, пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в городском отделе физкультуры и спорта. Допуск больше похож на регистрацию участников игр.

Каждая команда, а пока их 56 из разных регионов России, приехала со своими тренерами и врачом, которые несут ответственность за состояние здоровья спортсменов. Хотя на каждом этапе сельских игр будут дежурить бердские медики.

Кроме того, сегодня команды размещаются в бердских гостиницах и готовятся к будущим стартам. Лыжники осмотрят трассы на лыжной базе «Метелица», полиатлонисты пристреляются на стадионе «Авангард», гиревики познакомятся с залом в СК «Кристалл» и пройдут взвешивание.

Вечером 2 марта оргкомитет и судейская коллегия с представителями команд проведут заседание в ДК «Родина».

В пятницу 3 марта в Бердске состоятся соревнования лыжников, гиревиков, шахматистов, шашистов, полиатлонисто и спортивных семей. А после обеда спортсмены поедут в Новосибирск, где в СК «Заря» пройдет торжественное открытие Всероссийских сельских спортивных игр.

Новости smi2.ru

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Допинг-пробы у сельских спортсменов брать не будут на Всероссийских игры в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [09:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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